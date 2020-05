Cuarentena y astros: Venús retrógrado complicaría las relaciones de pareja

Para quienes el término ‘planeta retrógrado’ no es conocido significa básicamente cuando desde la Tierra parece que el astro estuviera caminando hacia atrás. En la antigüedad, este fenómeno era bastante peculiar pues notaban que el planeta parecía detenerse súbitamente y luego su trayectoria iba a la inversa y no encontraban una explicación lógica. Actualmente, sabemos que es una cuestión de perspectiva.

Este fenómeno suele ocurrir cada dos años, con la mala suerte de que esta vez está muchísimo más cerca de la Tierra: es decir, tiene más intensidad. Pero lo peor de todo es que se encuentra sobre Géminis, o con otras palabras: el signo de los menos propensos al compromiso de todo el zodiaco.

¿Qué puede salir de todo esto? Dramas amorosos a montones, se pensará demasiado sobre las relaciones que tenemos actualmente y puede que aparezcan algunos de los fantasmas de tus ex.

Aunque la etapa que se avecina puede llegar a ser dura, también será salvable. Llevamos arrastrando meses de convivencia extrema o su antónimo a causa del confinamiento obligatorio por el coronavirus. Juntando esto con el retroceso de Venus, puede hacer que las relaciones se vuelvan más complicadas.

Es decir que pensarás mucho más lo que sientes, en tu cabeza quedará dando vueltas cualquier discusión que hayan tenido. Además, con el signo de Géminis de por medio —el del espíritu libre— muchos van a querer tener más libertad, aunque tengan una relación 100% sana.

Las rupturas se van a multiplicar, esto está claro. Pero eso no quiere decir que si o si todas las parejas vayan a terminar. Con un trabajo extra por parte de los dos, pueden salvarse de esto.

Si tu caso es el contrario y no tienes pareja, las cosas pintan mejor para ti. Lo primero que deben tener en claro es que, la razón por la que esa persona que los atrae lleva toda la cuarentena sin escribirte no es Venus Retrógrado.

También podrán ver como antiguos amores aparecen de la nada con un fueguito como respuesta a una historia o escribiéndote qué tal estás. Pero recuerda… si es tu ex, por algo será.

Signo por signo: ¿cómo nos afecta?

Venus ingresa al signo de Géminis el día 4 de abril 2020 y permanecerá allí hasta el 8 de agosto. Estará en su fase retrógrada entre el 13 de mayo hasta el 23 de junio.

De acuerdo con la ubicación de Venus en los diferentes signos, sus efectos se expresan con mayor o menor claridad y pureza. Géminis es un signo de Aire, relacionado con los viajes y la comunicación, es un signo doble, su expresión también es doble, muchas veces significa o se asocia a más de una cosa.

El signo de Géminis será el que recibe la influencia más directa y el más movilizado por este tránsito. A Sagitario lo toca desde la oposición, por lo que su influencia llegará a través de los demás. Los signos de Piscis y Virgo reciben este tránsito a través de un ángulo adverso, lo que seguramente se traducirá en esfuerzos y dificultades, esta influencia se presentará probablemente a través de problemas, conflictos o desafíos.

Libra y Acuario, en cambio, reciben esta influencia desde un ángulo favorable por lo cual será benéfica y refrescante la influencia del planeta del amor en ese tiempo. Para Leo y para Aries el paso de Venus será suavemente favorable.

Capricornio, Cáncer, Escorpio y Tauro no reciben influencia directa de Venus desde Géminis. Sin embargo, Tauro, al ser regido por Venus, también puede estar sujeto a los vaivenes de su movimiento. Pero todos tenemos en un lugar de la carta ocupado por ese signo, y es ese el lugar que se verá influenciado durante el tránsito de Venus, que se moverá entre los grados 21 ° y 5° del signo de Géminis.

Saturno y Júpiter retrógrados

Además de Venús, otros planetas están retrógrados, y podrían complicar la vida de más de uno.

Mientras Saturno ingresó en esta etapa el pasado 11 de mayo en Acuario, Júpiter lo hará a partir de mañana (14 de mayo), pero en el signo de Capricornio.

Astrológicamente hablando este fenómeno causa temor en los seguidores de las predicciones astrales debido a que se cree causan infortunios. Y es que, si un planeta entra directo a Acuario, pero se convierte en retrógrado se moverá hacia el signo anterior, es decir, hacia Capricornio.

Las personas un tanto pesimistas consideran que este fenómeno es un obstáculo en sus vidas y es el causante de mala fortuna por lo que durante este periodo es necesario redoblar los esfuerzos para lograr los objetivos y metas.

Cómo afectan los planetas retrógrados

Según los expertos, cada planeta interfiere en nuestra vida de manera diferente cuando está retrógrado.

Venus retrógrado: Se cree que afecta en las relaciones sociales. Podríamos ser más susceptibles a enojos con amigos, familiares y la pareja.

Júpiter retrógrado: Significa momentos de incertidumbre económica ya que crea complicaciones para saber aprovechar las oportunidades.

Saturno retrógrado: Suele provocar sentimientos de culpa, avaricia y negatividad.

Los expertos en el tema afirman que los efectos de los planetas retrógrados dependerán también del signo por el que transite el astro.

¿Cómo afecta Saturno retrógrado a cada signo?

Conocido como “el maléfico mayor”, Saturno representa obstáculos, dilaciones, y se lo asocia, también, con la tristeza y la melancolía. Cuando Saturno está retrógrado en el cielo es prudente revisar y tratar de terminar cualquier asunto o tema que haya quedado pendiente.

En estos tiempos, hay que aprender a resistir cualquier tipo de tensión debido a retrasos y obstáculos, e intentar aceptar las cosas como son. No es buen momento para comenzar una nueva empresa sin haber tenido en cuenta la finalización de compromisos del pasado. No hay que decepcionarse si las cosas no salen como las habíamos planeado.

Saturno, después de su estacionamiento en el grado 1 de Acuario, comenzará su movimiento retrógrado afectando, de manera especial, al primer decanato de los signos Fijos: Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Por lo cual, los nativos de estos signos deben prestar especial atención ante posibles trabas e inconvenientes.

Los restantes signos de Aire -Géminis y Libra- reciben esa influencia en forma favorable. La verán expresada en la forma de una buena capacidad de organización, prudencia, método, orden, estabilidad.

Sin embargo, mientras dure su período de retrogradación sus expresiones serán muy débiles y poco tangibles. Los signos de Fuego -Sagitario y Aries- también reciben la influencia en forma armónica de Saturno desde Acuario, aunque en menor medida.

Cáncer, Piscis y Virgo no reciben esta influencia de forma directa, durante este mes.

