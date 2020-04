Esta guía de atención determina que aquella mujer en extrema situación de violencia que realiza la denuncia será convocada para realizar la entrevista, en la que será asistida por un equipo interdisciplinario (con profesionales de la Psicología y Trabajo Social) a través de la plataforma Zoom. Para esto, la mujer deberá dirigirse a una de las dos oficinas de atención a la violencia en la capital neuquina (ubicadas en el este y el oeste de la ciudad). En caso de no contar con movilidad, podría garantizarse con un patrullero policial o con personal de la Línea 148.

Ante esto, abogadas especializadas en la asistencia a mujeres en situación de violencia, advierten graves obstáculos para llevar a cabo esta entrevista y señalan que, si no se garantizan medidas previas de protección, las mujeres pueden quedar más expuestas a la violencia.

“No acuerdo con que la mujer que denuncia sea quien deba trasladarse hasta las oficinas de violencia más cercanas. Hay un vacío legal respecto de cómo se va a tramitar esto en el interior de la provincia. Las mujeres son las que se tienen que acercar con un turno, en un día y una hora determinada, teniendo en cuenta que son mujeres que están en cuarentena con su agresor. La mujer tiene que salir de la casa seguramente explicando los motivos por los cuales se sale. Entonces ¿cómo lo explica? ¿De qué manera? ¿Por qué sale ese día y no otro? ¿Qué pasa si el día del turno no puede salir?”, cuestionó la abogada Victoria Herrera, en contacto con LMN.

La representante legal también discutió que el protocolo aplique únicamente a las mujeres enmarcadas dentro del “Código A”, es decir, las que atraviesan una situación de “grave riesgo”. “Hay un vacío sobre las situaciones de bajo o mediano riesgo. No hay forma de saber cuál va a ser la manera en la que se van a atender esas otras denuncias que no son de riesgo alto. No dejan de ser situaciones que tenemos que atender, porque esas mujeres que empiezan con medianos y bajos riesgos se pueden convertir en altos riesgos”, explicó Herrera.

El protocolo lanzado por el Poder Judicial determina cuatro etapas ante la recepción de una situación de violencia: admisión de la denuncia; entrevista telepresencial con el consecuente informe técnico del equipo interdisciplinario; audiencia con el juez; y control de eficacia de las medidas cautelares.

Sobre el momento de la entrevista, Angélica Acosta, abogada en el servicio de acompañamiento y asesoramiento Socorro Violeta, señaló: “Si antes no se ofrecieron medidas de protección urgentes como, por ejemplo, la exclusión del hogar del agresor, es solamente exponer a la mujer a que vaya a esa entrevista. Es grave. Por eso todo tiene que estar contextualizado”.

En el escrito, que consta de 16 páginas, se estipula que en el espacio físico donde esté dispuesta la computadora debe garantizarse un “entorno de contención”. “Ofrecer una bebida (té, café, agua) y dejar una caja de pañuelos descartables y un cesto”, aclara.

También se incluyen tres preguntas guía destinadas a los operadores que asistan a la mujer. Entre ellas, una se destaca: “¿Cuál es el pedido al juez/a que interviene en la causa?”. Ante la sugerencia de la pregunta, Herrera aseguró: “Lo que está pidiendo la mujer es ayuda y no es ella la que debe determinar qué es lo que se tiene que hacer sino que es el Estado, en este caso el Poder Judicial, el que tiene que determinar cuáles van a ser las medidas de protección”.

Falencias con o sin cuarentena

Ambas abogadas sostienen que este tipo de falencias en los procedimientos de asistencia a las mujeres están presentes desde hace tiempo, pero que en época de cuarentena se visualizan con mayor claridad, dado que las mujeres no tienen muchas opciones de “escapatoria” al tener que convivir las 24 horas con su agresor.

“Esto visualiza cuáles han sido las distintas falencias del Poder Judicial desde siempre para atender los casos de violencia. Hay una falta de perspectiva de género en general y en la forma en la cual se trata a las mujeres. Me parece gravísimo que la medida de protección se determine en el momento y se notifique telefónicamente al agresor cuando probablemente el agresor conviva con esta mujer y esta mujer va a tener que volver a su casa. Esto no es algo nuevo, pero en esta pandemia se evidencia de manera clara cuáles son las falencias que hay”, explicó Herrera.

En la misma línea se refirió Acosta, quien indicó que “todo esto evidencia la fragilidad de las medidas que se toman en este contexto de Covid-19 y que si antes del aislamiento no se aplican políticas efectiva, con el aislamiento no se puede solucionar esas falencias y omisiones sistemáticas”.

Líneas colapsadas

Consultada por LMN, Acosta también hizo hincapié en uno de los obstáculos principales que por estos tiempos atraviesan las mujeres en situación de violencia: el primer paso en el circuito judicial, la denuncia.

“En la admisión de la denuncia se presenta la primera dificultad. La atención telefónica a través de la Línea 148 está colapsada. Una principal falencia que tuvieron es que no ampliaron las líneas telefónicas, no habilitaron nuevos números. Este es el primer obstáculo”, sostuvo la abogada.

A modo ejemplificador, destacó que la Línea Nacional 144 implementó líneas de WhatsApp, modalidad a la que recurrió casi el 40% de las mujeres. "Esa vía democratizó y facilitó la comunicación, porque las mujeres escriben cuando pueden y sin que se escuche su voz, esa alarma que puede ser advertida por las demás personas de su entorno".

