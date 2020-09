Cumplió el sueño de dar el sí y murió a las 48 horas

"Queríamos casarnos, pero no habíamos podido hacerlo. Lamentablemente nos tocó acá, en una clínica, porque ella está enferma. Quería cumplirle porque siempre estuvo conmigo. Ella y yo tenemos un pacto, no fue por lástima, fue por amor. Siempre me demostró lealtad y cariño, y se lo merecía. Hasta en la última etapa de su vida quería dejarles claro a todos que la amo", declró Duvan Pabón, según cuenta el diario local Vanguardia.

El domingo, Estefany falleció debido al agresivo cáncer que padecía, tan solo a un día y medio de la ceremonia de su matrimonio. "Se le realizaron estudios y manejo quirúrgico evidenciando en ella un estadío IV, el más avanzado de su enfermedad con mal pronóstico en corto plazo. Ante el conocimiento de su condición clínica, se solicitó cumplir su último deseo: contraer matrimonio católico con su compañero sentimental de toda la vida", señaló Juan Pablo Serrano, jefe del Área de Cirugía del Hospital Universitario de Santander. "Fue muy bonito ver cómo cumplieron sus sueños pese a que vamos contra el tiempo. No estamos esperando una partida de dolor sino de alegría, esto fue para darle a Estefany esa felicidad que se merece", dijo su hermana el día de la boda, pocas horas antes del desenlace de la historia.

El video con la emotiva ceremonia se viralizó rápidamente y comenzó a dar la vuelta al mundo. La novia sabía que los médicos ya nada podían hacer para salvarle la vida. Y fue por eso que ella insistió en poder dar el sí ante un improvisado altar. Los restos de Estefany fueron cremados y las cenizas llevadas a la finca donde vivía con su familia en Cáchira, norte de Santander.

Con la ayuda de la Policía Nacional de Bucaramanga el pasado fin de semana contrajeron matrimonio en el Hospital Universitario de Santander bajo estrictos protocolos de bioseguridad. El lugar donde se ofició el acto fue una habitación reservada y acondicionada para la pareja. Pero eso no impidió que Estefany vistiera un vestido blanco, como siempre soñó. Sin descuidar los protocolos de seguridad, también utilizó un velo y en todo momento llevó un ramo de flores en sus manos. Todo estuvo muy bien planificado y controlado.

La pareja tiene un hijo de 7 años, quien ahora se quedó sin su madre. El video de la boda que se hizo en una clínica de Colombia se viralizó rápidamente.