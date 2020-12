Cuñado de Ester Expósito sale en su defensa

El revuelo fue tan sonado que hasta el presentador Luis Magaña criticó a la artista por limitarse a compartir con sus fans.

"No tienes ganas de salir, mi amor, a nadie le haces un favor con venir a México, puedes seguir en España allá, feliz, triunfando. Y si vas a salir, te expones a que la gente te vea y te admire por tu trabajo. Hasta hoy te admiraba y me acabas de caer muy mal, ¿Ya se le olvidó cuando estaba haciendo castings con Almodóvar que nunca se pudo quedar y su premio de consolación fue hacer series de Netflix?”, expresó.

Y aunque varios comentarios aseguran que el tono que utilizó Ester Expósito para dirigirse al público no fue el correcto, el hermano de su novio Alejandro Speitzer la defendió.

En un breve encuentro con la prensa, el actor Carlos Speitzer comentó que su cuñada es una chica amable, sobre todo a la hora de atender a sus fans.

"Me encantó que el lugar al que fuimos, los dos fueron muy amables con la gente, uno se debe al público. Ella me parece que tiene los pies completamente sobre la tierra. Nunca vi un desaire con la gente y eso me parece maravilloso porque me lo tiene más centrado en él. Es una tipaza", expresó el mexicano.

Asimismo, el intérprete bromeó con la idea de que muy pronto Alejandro Speitzer y Ester Expósito podrían casarse en España.