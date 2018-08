Cutral Co: ladrones armados le robaron $60 mil a una mujer

Cutral co. Una mujer de 52 años se encontraba en su casa de Cutral Co con la puerta abierta, cuando dos delincuentes encapuchados la sorprendieron en el interior y a punta de revólver le exigieron el dinero. “Tranquila, dame la plata que tenés y no te va a pasar nada”, habría sido la frase de los ladrones, antes de huir con un botín de 60 mil pesos.