La creación

Plaza Huincul fue el primer asentamiento de los dos que se creó con algunos puestos perdidos en la aguada. Sin tener fecha exacta del inicio del asentamiento, se cree que la primera vecina llegó en 1895 por su ubicación estratégica entre Neuquén y Zapala.

Al encontrar petróleo, la zona comenzó a valuarse y la extracción del recurso natural generó la creación de una empresa y de puestos laborales. “Cuando aparece el famoso oro negro, al campamento de YPF le pusieron Plaza Huincul y siempre fue un lugar de asentamiento de los equipos del personal y de la familia que trabaja en la extracción del petróleo”, contó Coria.

Hasta ese momento, el campamento de YPF tenía forma de octógono y era terreno fiscal. “Ahí no se podía comercializar nada, había solamente casas donde la gente vivía y era un campamento de una empresa estatal”, describió.

La refinería de Plaza Huincul reanudó las operaciones. La refinería de Plaza Huincul reanudó las operaciones.

Al crecer tanto la población dentro del octógono, comerciantes se empezaron a acercar a las casas y a intentar vender productos. “Ahí empezó un problema porque no se dejaba comercializar dentro del terreno fiscal, así que se pusieron por fuera del perímetro y venían de ahí, donde un par de años después nacería Cutral Co”, dijo.

La creación del octógono “data de 1914”, pero para el inicio de la década del 30 se requirió un planeamiento urbano dentro de la zona comercial que rodeaba el octógono y determinó la creación de una ciudad: Cutral Co. “Fue la primera en designarse como ciudad en 1933, con gobierno propio e intendente”, explicó.

Ciudad COVID Cutral Co Plaza Huincul #InteriorDeLaPandemia (4).jpg Gentileza de Masneuquén

“Mientras tanto, dentro del octógono seguía desarrollándose el campamento de YPF y se iban a hacer más actividades con la vida civil que no estaba vinculada al petróleo. Había escuelas tanto dentro del octógono fiscal como por fuera. Las que estaban fuera, dependían de Cutral Co y las de adentro eran responsabilidad de la empresa estatal de petróleo”, contó.

En la década del 60, la cantidad de gente dentro del octógono era tanta que se empezaron a hacer comercios y locales. “No pudieron controlarlo y lo que hicieron es que una parte del octógono fiscal se desafectó de la empresa y se creó una nueva ciudad”, dijo y el 24 de abril de 1966 se fundó Plaza Huincul.

Ciudad COVID Cutral Co Plaza Huincul #InteriorDeLaPandemia (1).jpeg

-> Ciudades espejo

Las ordenanzas que se labran en una de las dos localidades se replican en la otra. “En general, las políticas que tienen que ver con la vida que afecta a ambas poblaciones se genera las aplicación en espejo. Lo que reglamenta en Plaza Huincul, Cutral Co lo reglamenta de la misma forma. Y viceversa”, expuso.

Y en la pandemia la relación fue la misma. “Durante la cuarentena, se pretendió hacer lo mismo. Que las restricciones sean las mismas y sea más armoniosa la circulación de una u otra. Hubo diferencias que tenían que ver con horarios de apertura y cierre pero se corrigieron rápidamente. A veces, una ciudad tomaba el modelo que venía de los DNU de Nación, mientras que otra ciudad hacía algún tipo de modificaciones y había a veces cierta simetría”, ejemplificó.

La evolución de la cantidad de víctimas reportadas también fue la misma. En promedio, el 70 por ciento de las personas de Conglomerado viven en Cutral Co. De las 117 muertes que se reportó hasta este domingo por el COVID, el 81 pertenecen a Cutral Co. Es decir, el 69 porciento de los decesos, mientras que la ciudad gemela reportó 36 vecinos, un 31 por ciento del total.

Un operario municipal, ayer, limpiando un espacio público en Cutral Co. Un operario municipal, ayer, limpiando un espacio público en Cutral Co.

-> El museo en pandemia

El museo se creó en 1985 bajo una inquietud de vecinos que “querían rescatar la historia regional”. “Ellos se organizaron en una comisión pro museo y hay una resolución formal”, explicó.

En la actualidad, el espacio físico del museo continúa cerrado. Si bien hay un DNU que habilitó la apertura, aún “no están las condiciones”. “Se están teniendo reuniones periódicas de capacitación del personal con sanitización, aunque el área científica del museo prácticamente no paró casi nunca”, agregó.

Ciudad COVID Cutral Co Plaza Huincul #InteriorDeLaPandemia (2).jpeg

Con charlas virtuales y a pedido, el museo que tiene gran cantidad de material paleontólogo y motiva la historia de la región.

Rodolfo Coria, como ciudadano, está convencido de que “Cutra Co y Plaza Huincul son una ciudad con dos intendencias”. “Si escuchás los argumentos de una unificación de ambos, son muy triviales porque se basan en bajar el gasto de sueldos y eso, y no es verdad. Lo mismo me pasa con los que se resisten a tener dos intendencia distintas, también me parece trivial”, concluyó sin tomar una posición y planteando la pregunta: "¿Se imaginan cómo sería la Comarca si tuviera una intendencia? ¿Qué pasaría?".

Ciudad COVID Cutral Co Plaza Huincul #InteriorDeLaPandemia (3).jpeg

Más historias en #InteriorDeLaPandemia