Daban plata por un crimen y asesinó a su amiga

“Cynthia tenía una discapacidad que la hacía actuar intelectualmente a un nivel de séptimo grado. Y eso la convirtió en más vulnerable”, dijo el padre de la víctima, Timothy Hoffman, el primero en sospechar que algo malo había pasado cuando su hija no lo llamó por teléfono ni le contestó las llamadas. “No me importa si estás en la iglesia y el santo pastor está predicando. No me importa si estás en la escuela dando un examen: si papá llama, tú respondes”, tenía el hombre entrenada a su hija, que esta vez no respondió.