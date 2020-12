Dalma Maradona furiosa con Jorge Rial

" Un aplauso para @rialjorge poniendo audios viejos sólo con el fin de lastimarme. Nada me lastima más que la partida de mi viejo. Así que sigan operando como quieran. Cagones violentos, no les tengo miedo. Yo hablaba con mi papá cara a cara. Nunca lo filmé ni le publiqué un audio", escribió Dalma Maradona en sus cuenta de Twitter.

En el audio publicado en Intrusos, se escucha a Diego Maradona detallar que no asistiría a la boda de su hija mayor debido a los cruces que habían protagonizado las hijas de Claudia Villafañe con sus tías.

"Confirmado, Mati (Morla), no voy. Confirmado, no voy. ¿Entendés? Estos, encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no les hicieron nada. Jamás, jamás. La Lily, la Kitty y la Ana le han hecho de comer 25 mil millones de veces a mis dos hijas cuando tenían hambre. Le hacían tortas fritas a las dos de la madrugada en verano. ¡Confirmáselo! Y Confirmáselo a mis hermanas que yo no voy a ningún casamiento”, se oye decir a Diego Maradona en la nota de voz que originó la polémica.

La respuesta de Jorge Rial

Tras el descargo de Dalma Maradona, Jorge Rial le envió un mensaje privado y también respondió al aire en Intrusos: "Yo pongo la jeta acá, Dalma, si los otros se esconden es otra cosa. Acá hablan todos, no lo tomes como algo personal".

"Le dije que si le molesta no paso más audios, no hay problema. Tu viejo es el tipo más público del mundo. Yo entiendo que estás dolida, y te acompaño, pero con decírmelo no hay problema", agregó el conductor.