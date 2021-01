Dalma Maradona: "Leopoldo Luque sos un HDP"

Desde el 25 de noviembre del 2020, fecha en la que se anunció la muerte del astro histórico del fútbol, Diego Maradona , los problemas no han dejado de existir dentro de la familia y el resto del entorno médico y legal del Pelusa. Con su muerte, un sinfín de polémicas se han desatado involucrando a sus hijos, exmujeres, propiedades, herencias y con mucha frecuencia se escucha el nombre Leopoldo Luque , médico de cabecera del entrañable e icónico Diego Maradona.

Dalma Maradona asegura que no descansará hasta que Leopoldo Luque "pague" tras todo lo sucedido desde la muerte de Diego Maradona.

“ Sí, boludo, pare que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo, ya voy para allá ”. Estas declaraciones han desatado la furia de la actriz e hija de Diego, Dalma Maradona quien no dudó para arremeter contra el galeno en redes sociales. “Luque sos un HDP y ojalá se haga justicia. Pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo, es Matías Morla (abogado)”, compartió Dalma Maradona en su cuenta de Twitter.

Luque sos un hdp y ojala se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá,lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomite!Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia! — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 31, 2021

Pero la actriz no se quedó solo con eso y continuó descargando su ira en Twitter contra el médico Leopoldo Luque y el abogado Matías Morla. “¿Y ahora de qué te vas a disfrazar? Vos y todos los que lo defienden…”. Y luego, aseguró: “Si la verdad siempre triunfa ustedes dos van presos. ¡No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos hdp. YO NO VOY A PARAR”