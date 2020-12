El diputado Daniel Ferreyra, representante de Jujuy por el Frente de Todos, denunció que recibió amenazas luego de haber hablado a favor de aquellas mujeres que recurren a la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso, cuando le tocó el turno de exponer sorprendió a todos, al decir: "No estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas", todo tras las declaraciones de Viviana Canosa .

Ante estos comentarios, Daniel Ferreyra manifestó: "De ninguna manera podemos considerar democrático lo que me ha pasado a mí. Una periodista cotizada, cuando yo hablaba a favor de las mujeres que se ven obligadas a recurrir a un aborto , no tuvo mejor idea que decir que vendí mi voto para votar a favor de la ley". Y deslizó: "No sé si la señora vendió alguna vez algo suyo por plata. A mí nunca me pudieron comprar. Viviana Canosa no tenía ningún derecho a decir que me habían comprado el voto".

Denuncias y amenazas

El legislador comenzó su monólogo anunciando que no era "un buen día" para él. "Lamentablemente, si bien vivimos en democracia parece que no todos entienden lo que significa la palabra 'democracia', que es el respeto por el otro. El que piensa diferente no es un enemigo", reflexionó.

Más adelante, recordó: "Yo vi en el sepelio de Maradona un hincha de Boca abrazado a un hincha de River, llorando los dos. Nos está haciendo falta el abrazo de aquellos dos que piensan diferente".

Según contó, está recibiendo "todo tipo de amenazas por mi postura sobre el aborto". "En lo personal, no me preocupan, pero han llegado hasta la casa de mi hija en la mañana de hoy", denunció Daniel Ferreyra pasadas las 4.30. De todos modos, se refirió a una entrevista que brindó, y advirtió: "No me arrepiento de lo que dije. Dije que no se podía ser demasiado duro, a pesar de estar a favor de la vida, con aquellas mujeres que por diversas circunstancias se ven obligadas a recurrir a un aborto y eso incomodó a Viviana Canosa".

VIVIANA CANOSO.jpg Viviana Canoso.

Para él, hay algunas mujeres a las "que no les queda otra alternativa y tienen que recurrir a un aborto", por ejemplo, en algunos casos en los que sufren violencia de género. "He sido siempre absolutamente respetuoso de las mujeres, y no voy a cambiar", señaló luego Ferreyra, que subrayó el dolor que sufren las mujeres "que tienen maridos que las golpean, agreden e insultan y tiene como primera opción un aborto".

En ese sentido, destacó "el coraje" que tuvo el Gobierno para "sacar de abajo de la alfombra este proyecto de ley y mandarlo para el debate". "Hubiera sido lindo estar liberado de las presiones que he recibido como las de la señora Viviana Canosa, para poder opinar libremente. El derecho a la vida no lo podemos negar. Hay vida desde el momento de la concepción y eso es indiscutible", siguió el oficialista al marcar que en esta temática "la controversia no se puede evitar".