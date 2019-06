Yo creo que es un año en el que hay que poner todo el esfuerzo que sea posible y más también, porque entendemos que se está jugando el proyecto político de la Argentina. Estamos en una difícil situación en lo económico, lo social y los político. El proyecto que gobierna lleva a que no se reconozca lo colectivo, que se olvide la solidaridad, y por ende ha llevado al desconocimiento de la política, que tiene que ver con eso.

—¿Hay subestimación de las chances del oficialismo en las filas peronistas?

No sé. Lo que no podemos permitir en términos políticos es que vuelva a ganar (Mauricio) Macri, con lo que significa para la industria nacional, para las economías regionales, para el endeudamiento atroz al que nos han sometido. Entonces, para mí ya no es responsable el oficialismo, que ya sabemos lo que dice y lo que va a hacer. Esta vez si nosotros no conformamos un gran contrato social, que es lo que estamos proponiendo junto a Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández), la responsabilidad va a ser nuestra, de la oposición.

—¿Cómo se rearmó el frente de ustedes después de la derrota en las elecciones provinciales?

Nosotros seguimos planteando el camino de la unidad con una Unidad Ciudadana recargada. El eje del frente electoral va a ser el Partido Justicialista a lo largo y ancho del país. No va a ser Neuquén la excepción. Hay que tener mayor amplitud que para las elecciones provinciales porque el electorado que no nos acompañó en las provinciales nos está mirando con mucha atención. Creo que tiene en este espacio la esperanza de vivir un poquito mejor.

—¿Cuánto caudal pueden sumar en las elecciones nacionales respecto de las locales?

Yo creo que vamos a hacer una excelente elección. En Neuquén vamos a ganar tanto las PASO como las generales y vamos a tratar de aportar la mayor cantidad de votos al proyecto nacional.

—¿Va a ser candidato a senador nacional o se sigue negociando eso?

Nosotros vamos a ir a las PASO.

—¿Habrá internas entonces?, porque suena fuerte la intención de Oscar Parrilli de ser candidato senador.

La ley de las PASO vino a democratizar el sistema de selección de candidatos. Y creo que tienen que ir los mejores cuadros que puedan y tengan ganas. Nosotros somos parte de un emergente que a nivel nacional compartimos con Máximo Kirchner, Axel Kicillof, María Emilia Soria, Victoria Donda y un montón de dirigentes que nos formamos políticamente a la luz de Néstor (Kirchner) y Cristina y que tenemos vocación de gobierno. Cada uno va a asumir las responsabilidades en su distrito.

—¿Existe una disputa entre usted y Parrilli por el cargo?

Vamos a ver cuando se presenten las listas. Nosotros vamos a jugar y el 22 es la presentación de las listas, veremos quién más lo hace. Así como les decimos a los de afuera que vengan al frente sin deponer candidatos, que los pongan en las PASO, hay que abrir la confrontación de candidaturas para adentro también.

—¿Qué incidencia va a tener la ex presidenta en el armado neuquino?

Cristina va a estar atenta al armado absolutamente en todo el territorio, eso ya lo hemos hablado, pero creo que Cristina también tiene esa vocación de no pedirle a nadie que no participe, sino todo lo contrario: alienta a la participación.

—¿Va a estar vinculada la definición de las listas para la ciudad con las nacionales?

La formación del frente en la ciudad se le delegó al presidente del Partido Justicialista en el distrito, Marcelo Zúñiga. Él es muy abierto y democrático, por eso está abierto a cualquier aporte que se haga, pero es un elección aparte.

