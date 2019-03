De Brito atendió feo a Moria

“Más allá de sus apreciaciones personales, le sigo manteniendo el mismo cariño y respeto, pero está equivocada en un montón de cosas. Ella planteó que Natacha nunca vino a mi programa y que me hacía su amigo. Acá ellos saben que fui amigo de ella”, declaró De Brito señalando a Ulises y Antonella Olivera (hija de la fallecida) que se encontraban en el programa. El conductor redobló la apuesta y siguió arremetiendo contra la One: “¿Te consta Moria? No sé qué te pasa, pero tampoco quiero hacer de esto una guerra personal ni involucrarlos a ellos”. Antes de finalizar su ciclo, Ángel dejó un contundente mensaje: “Una cosa más: la podrías haber llevado vos a tu programa, ya que sos tan canchera y tan vival la podrías haber llevado vos, pero no la llevaste. Desde que puteó a Pamela David y Jorge Rial nunca la llevaste”.

Matilda Blanco trató de chiruzas a las angelitas

Matilda Blanco se enojó con las angelitas, las trató de chiruzas y se fue del móvil. La pelea comenzó cuando la supervisora de Corte y confección reconoció que le cayó mal una pregunta de Karina Iavícoli sobre su labor en el ciclo.

“Ahora la culpa es mía. Si ella no sabe manejar sus emociones”, respondió Iavícoli. Matilda explicó que “Ángel es mi predilecto y nunca le digo que no. Pero hoy una de sus panelistas no fue agradable porque me agredió de entrada”. “Te pido disculpas. Manejá mejor las emociones, por un momento pavo te arruiné el día...”, se defendió Karina.

Blanco contraatacó y aseguró: “Esta mujer se cree lo mejor del mundo... ¿Qué le pasa hoy? Se está pareciendo a Evelyn. Sáquenla de ahí…”. Evelyn von Brocke intervino y acotó: “Se está demostrando lo que es Matilda. Es de carácter. No puede cortarla”. Matilda no dudó en recoger el guante y destruyó a las panelistas: “Bueno, chicos… Ángel, te quiero eh. Cambiá esas chiruzas que tenés de ese lado, eh...”.