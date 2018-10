De Brito dijo que Sol Pérez revivió con su pelea con Lanata

Buenos Aires. Ángel de Brito volvió a atacar a Sol Pérez. Esta vez, el detonante fue una foto de Sol en un aula y con compañeros de la facultad de Derecho. Según informó el periodista, la rubia no va a la facultad desde 2015. A Pérez no le cayó nada bien la publicación y el nuevo ataque. “Que siga atacándose sola porque yo no le puse nada malo. Me escribieron las compañeras de la facultad. Yo sólo escribí ‘me mandan los compañeros de Derecho de Sol Pérez’ y una foto que certifica que alguna vez entró a un aula. Nada más”, aclaró el periodista. “Sol Pérez estaba muerta mediáticamente y se peleó un poco con Lanata y levantó”, disparó De Brito.