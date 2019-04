"Déjala conducir y se queda", lanzo un seguidor y De Brito contestó con risas. Es que a fines del 2018, Connie se desvinculó en forma sorpresiva del envío de Verónica Lozano luego de tener algunos cortocircuitos con la producción por no haber sido elegida para reemplazar a la conductora durante sus vacaciones.

Si bien al despedirse del programa Ansaldi explicó que renunció porque tenía ganas de hacer otra cosa, su malestar por no ser tenida en cuenta como la número dos del magazine quedó resonando en el medio.

"En todas las profesiones te tienen que mimar. Incentivar. Motivar. Está comprobado que si la gente no se siente estimulada, rinde menos. Se apaga. Los que estamos en el entretenimiento mucho más. Lamentablemente no es política habitual en Argentina hacerlo. Una pena. Pareciera que todo el tiempo tenés que rendir cuentas del lugar que ocupás. A veces uno se cansa de demostrar todo el tiempo que sirve. Es agotador", sostuvo Connie a fines de julio del año pasado a través de una serie de tuits, luego de que se conociera que Lozano iba a ser reemplazada por Zaira Nara, Lizi Tagliani, Nicole Neumann, el Chino Leunis y Paula Chaves.

Sin dudas la incorporación de Ansaldi al ciclo de De Brito tensa un poco la relación con Cortá por Lozano, que esta semana sumó a sus filas a la ex de Fabián Doman, quien quedó afuera del envío matutino de El Trece tras sucesivas peleas con Yanina Latorre y cruces con el resto de sus compañeras.

Sin embargo, pese a la intención del conductor de tener a Ansaldi en forma permanente, la periodista solo aceptó estar tres días en su programa. "Miércoles, jueves y viernes soy toda tuya y de las chicas", contestó Connie vía Twittery en una nota con Ciudad.com explicó: "Me ofrecieron quedar fija pero hoy en día no puedo. De hecho el sábado viajo a trabajar a Nueva York, Estados Unidos.

"Para mí es un placer estar en LAM porque me divierto, pero no puedo comprometerme ya que este año tomé la decisión de darle prioridad a otra parte de mi profesión. Soy consultora en la Argentina y en el exterior, y además doy workshops de estrategia digital. Paralelamente estoy en proyectos de Arte Urbano, promocionando artistas y su obra, y creando contenido. También estoy por empezar un proyecto propio en redes. Sé que es confuso de entender porque a la gente le cuesta disociar que no querés estar en la tele por ahora. Pero fueron 22 años sin parar. Patear el tablero no es algo que se haga habitualmente y yo suelo hacerlo”, sostuvo.

Habrá que ver si a través de sus nuevas adquisiciones, los ciclos empiecen a visibilizar pases de facturas cruzados, dadas las circunstancias en las que se desvincularon las panelistas respectivamente de ambos proyectos.

