De la Iglesia: "Recién caigo, correr en el TC me llena de orgullo"

Ricardo Galasso

galassor@lmneuquen.com.ar

Neuquén

Desde el momento en que subió a un auto de carreras, Lautaro de la Iglesia supo que convivir con la velocidad iba a ser parte del juego. Pero que las cosas fuera de la pista sucedan tan rápido no deja de sorprenderlo. Esta semana fue invitado por Mauricio Lambiris para correr en la prueba aniversario de los 80 años del TC en el autódromo de Buenos Aires, el próximo 6 de agosto. “La verdad no lo imaginaba y me llena de orgullo”, aseguró. Mientras trata de procesar la alegría, se prepara para afrontar este fin de semana en La Plata la tercera fecha del TC Mouras, donde ya sumó dos podios en el inicio de la temporada.

“Cuando lo escuché a Lambiris (Mauricio) por televisión haciendo el anuncio de que iba a correr como invitado de él en el TC, recién ahí pude caer de lo que significa”, contó Lautaro, que luego de quedar segundo en Mar de Ajó en la apertura del campeonato y segundo en este mismo circuito platense, donde se presentará desde mañana, irá por su primer triunfo.

"Hace un año y un mes que estoy en el automovilismo nacional y la verdad, me vengo sorprendiendo bastante con todo lo que me está pasando”. Lautaro de la Iglesia El neuquino se presentará este fin de semana en el Mouras.

Precisamente en Mar de Ajó nació “esta sociedad” con Lambiris, que corrió como invitado. “Trabajamos juntos en esa carrera y encontré muy buena onda. Siento que tenemos las mismas sensaciones arriba del auto” afirmó.

“Que me haya invitado a correr los 1000 kilómetros del TC y en el autódromo de Buenos Aires, donde alguna vez corrió la Fórmula Uno, es increíble. Le estoy muy agradecido de que haya confiado en mí que hace un año y un mes que estoy en el automovilismo nacional. Apenas me enteré se lo comunique a mi papá, luego lo compartí con mi familia, que son parte importante de mi sostén, y a los amigos que siempre me apoyan. No imaginaba estar en un evento así, uno siempre sueña con correr en el TC”, afirmó.

Además de Lambiris, también compartirá el team Jonathan Vázquez, piloto del TC Pista (Chevrolet). No obstante, para esta carrera falta, por eso Lautaro piensa en lo inmediato que es la carrera de La Plata. “Esta pista tiene chicanas que favorecen al Ford. Lo vamos a ver mañana (por hoy) cuando hagamos la primera prueba. Pero en dos fechas estamos peleando el campeonato y este es mérito del equipo de Garófalo”, señaló.