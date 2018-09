De la Sota "estaba muy cansado"

“Vino al mediodía y se fue a las 15:30, estaba apurado porque era el cumpleaños de su hija Natalia. Se dormía, se dormía, estaba muy agotado”, contó. Además, Norma agregó: “Le hice unas mechas oscuras. Estaba muy cansado. Comió una ensalada de frutas y se durmió tres veces. Se comió cuatro caramelos y se fue”. Y aseguró que el ex gobernador le dijo que “no estaba muy bien, que tenía muchos problemas. ‘Si no voy al cumpleaños de Nati, se va a poner mal’, me dijo”, agregó Norma.

“Tengo mucha tristeza”, cerró la estilista, que atendía al ex gobernador de Córdoba desde hacía ocho años.

La sesión de peluquería ocurrió en Río Cuarto. Y el accidente en el que De la Sota murió se produjo cerca de las 20, en la Ruta 36, entre la capital provincial y la localidad de Despeñaderos, a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

De la Sota murió a raíz de “un grave traumatismo de cráneo, compatible con el manejo a alta velocidad de su vehículo” que le provocó la “muerte de manera instantánea”, según el informe que arrojó la autopsia que le practicaron. El cuerpo fue retirado de su vehículo el sábado por la noche y allí comenzó la tarea de establecer los motivos de su muerte, con la correspondiente autopsia, que finalizó ayer a las 6.

Los restos del ex gobernador son velados a cajón cerrado en el Centro Cívico del Bicentenario de la provincia de Córdoba. La ceremonia, que es abierta al público en general, se prolongará hasta hoy a las 11, cuando el cuerpo será trasladado al panteón familiar del dirigente peronista.