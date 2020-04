Deberán reprogramar 74 juicios en toda la provincia

El viernes, el fiscal general José Gerez, junto con los fiscales jefes de las cinco circunscripciones judiciales, se reunieron vía videoconferencia para analizar la situación de los juicios agendados, entre otros temas. "Lo primordial era saber si había algún riesgo de que alguno venciera en sus plazos de proceso", indicó Gerez en comunicación con LM Neuquén.

En este sentido, primero aclaró que el último decreto del TSJ prorroga la suspensión de todos los plazos procesales hasta el 26 de abril inclusive. Sin embargo, en la reunión se planteó no solo los juicios agendados para abril, sino para mayo y junio. En total, eran 74 procesos que debían realizarse en toda la provincia, entre ellos dos juicios por jurados, siendo uno de ellos el femicidio de Cielo López.

P01203.jpg

"Se trata de aquellos casos graves que afectan el interés público, como lo son los robos violentos, los delitos contra la integridad sexual, los homicidios y los casos de violencia de género", explicó Gerez, y detalló que en ninguno de los 74 casos estaban en riesgo de vencerse los plazos de los procesos.

Sin embargo, sostuvo que de extenderse las medidas del gobierno nacional, sí se planteó la posibilidad de haya algunas prisiones preventivas que excedan el año, tal como establece el Código Procesal Penal de Neuquén.

p01201.jpg

"En estos casos, estamos trabajando sobre una Instrucción General (tal como la que hicieron para las competencias de fueros) para establecer los lineamientos en caso de que las defensas planteen algún vencimiento de la prisión preventiva. Vamos a abocarnos a la crisis de emergencia sanitaria y al acuerdo del TSJ que suspende todos los plazos procesales", sentenció Gerez, a modo de anticipación a lo que pueda suceder.

Sin testigos no hay juicios

"El gran obstáculo hoy para realizarlos es que la prueba se produce en juicio, no se puede introducir por lectura, sino que necesitás de la presencia de los testigos en el juicio y ellos no están exceptuados por el decreto nacional", indicó el fiscal general.

Además, mencionó que, por ejemplo, entre los testigos o integrantes de las partes puede haber alguna persona en el grupo de riesgo; así como también que un juicio por jurados implica un mayor riesgo de contagio por la cantidad de personas. Por todo ello, se entiende que es insostenible la realización de los mismos en este contexto de crisis.

"No hay ningún juicio que tenga riesgo de caerse, si no se realiza este año. Luego, tendremos una agenda más congestionada e incluso se planteará la posibilidad de incluir juicios en enero y febrero", sostuvo el fiscal general José Gerez, a la vez que resaltó: "Quiero transmitirles a las víctimas, a los familiares y a la población en total la tranquilidad de que los juicios no se van a caer por esta situación de crisis sanitaria".

