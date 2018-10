Decepciones individuales para otro dolor de cabeza

Duele más porque encima fue sobre la hora esta derrota ante el eterno rival, que para colmo desnivela el historial ahora a favor de los pentacampeones del mundo 38 a 37 en partidos ganados. Contra la Verdeamarela no hay amistoso que valga para el hincha argentino.

Tan errático como el Pipa

Mauro Icardi no para de hacer goles en el Inter. Muchos que consideraban ciclo cumplido el de Gonzalo Higuaín en la Selección lo pedían a gritos. Sin embargo, el maleficio de los 9 sigue afectando a los delanteros, y el rosarino no pegó una. Se mostró tan errático y desacertado como el Pipa en su peor momento. Preocupa su falta de movilidad. Es de esos delanteros que cuando no les llega la pelota, pasan desapercibidos. Ayer, otra vez hizo muy poco, estuvo bastante solo y, por momentos, de espaldas al arco.

En la Selección, nada Joya

Se decía que la figura de Messi lo inhibía, lo opacaba en el seleccionado. Pues bien, Paulo Dybala tuvo una inmejorable chance ayer para demostrar que puede ser la manija albiceleste. Sin embargo, un tiro libre que besó un palo fue lo más y acaso único relevante del crack de la Juventus en todo el partido. Lleva 16 partidos y 0 gol en la selección (752 minutos).

Argentina controló el trámite en la primera etapa sin ser profunda, y parte de la responsabilidad recae justamente en Dybala. Luego la selección perdió la pelota porque Lo Celso jugó mejor que La Joya aunque tampoco brilló y así el elenco de Lionel Scaloni (se iría en diciembre) terminó siendo superado ante un adversario que está más armado.

Culpas compartidas en el gol

Se elevó muy cómodo y solo en el gol Miranda, que de cabeza a los 47 minutos del segundo tiempo, tras un córner de Neymar, le dio a Brasil la victoria. Sergio Romero hasta allí había brindado seguridad incluso desviando un remate con destino de red de Arthur. En el primer tiempo lo había salvado Otamendi, que despejó de cabeza sobre la línea lo que era gol de Miranda. Pero esta vez el propio jugador del City y un par de compañeros durmieron en el último córner y así se consumó la derrota. Puntos altos hubo pocos, apenas el buen partido del lateral Renzo Saravia y pasajes de Paredes y Battaglia. A levantar cabeza, Argentina.

Tres DT zonales analizan el futuro de Lionel Scaloni

Mauro Laspada, entrenador de Roca, fue crítico y expresó a LMN que “Argentina necesita un técnico con mayor experiencia y recorrido que Scaloni. Pasa que por el momento que está pasando la AFA, no quieren agarrar”.

Por su parte, Gerardo Solana, hoy sin equipo pero con rico pasado como jugador, bancó al interino: “Lo que falta es darles tiempo a los técnicos. Hay que confiar y darle los cuatro años que necesita. Me encantaría que siga, también me gustan Aimar y Samuel, que están junto a él”.

Diego Trotta, DT del Rojo, indicó: “Le falta experiencia pero es momento de darle la chance”.