En diálogo con LU5, Walter, padre "de corazón" de la alumna del establecimiento, explicó que la único que obtuvieron a partir de sus reclamos fue silencio y que tanto la vicedirectora como las docentes se negaron a mantener una conversación con ellos.

"La situación sigue igual, mi hija está sufriendo y debe continuar con las clases pero no puede. Desde la escuela dicen que es la mamá quien la maltrata cuando la nena está muy bien cuidada", sostuvo su tutor.

Por su parte, desde el colegio explicaron que días atrás que "el problema viene desde la casa" y que lo importante hoy no es esclarecer quién dice la verdad y quién no, si no que "se le dé protección a la menor porque no puede estar expuesta a este tipo de situaciones".

La causa por maltratos se inició en el Juzgado de Menores el año pasado cuando la nena asistía a una escuela diferente y hoy todavía se encuentra en la tapa inicial porque "la situación es delicada". Sin embargo, las autoridades escolares esperan que la integridad de la menor pueda continuar bajo resguardo.

El hecho

El 24 de octubre Walter dio a conocer a través de los medios el supuesto infierno que su hija vivía a diario en el colegio. Según relató, la nena le dejó una carta a su mamá, en la que decía "soy la manzana podrida de la escuela", y se encerró en el baño con un cuchillo.

"Después de un rato abrió la puerta con un intento de corte", dijo el hombre y explicó que esta situación se desató por el bullying que le generaron los docentes y los compañeros de curso.

LEÉ MÁS

Por el bullying, una nena dejó una carta a su mamá y se encerró en el baño con un cuchillo