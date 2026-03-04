Declararon culpable al adolescente que mató a Kim Gómez: qué pena podría recibir

La nena viajaba en el asiento trasero del auto que manejaba su mamá cuando la interceptaron para robarle el vehículo. Todo terminó con un trágico episodio.

La Justicia de La Plata consideró que Tobías Godoy, que hoy tiene 18 años, fue coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo.

La Justicia de La Plata declaró culpable al adolescente acusado de matar a Kim Gómez , de 7 años, en un asalto. Los jueces lo señalaron como coautor del delito de homicidio en ocasión de robo , en un fallo que marca un paso clave en la causa.

Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro dieron por probado que el joven tuvo responsabilidad penal en el hecho ocurrido el 25 de febrero de 2025, cuando el asesino tenía 17 años.

La fiscalía había pedido 23 años y 4 meses de prisión. Mientras que la defensa insistió en que se trató de un homicidio culposo y solicitó 7 años. La pena se dará a conocer el 16 de marzo.

Kim Gomez.jpg

El papá de Kim, en la previa del veredicto, expresó: “Estoy tranquilo. Es un día importante. Esto marca un antes y un después. Los chicos no van a salir a lastimar como lo hicieron con mi nena”.

“Me da un poco de pena el chico, no deja de ser un muchacho, pero tuvo la oportunidad de bajar a mi nena y no lo hizo. Ese segundo de lucidez no lo tuvo. Tiene que hacerse responsable”, agregó Marcos desde la puerta del tribunal.

“Hoy debería estar en la escuela, con sus amigos. ¿Dónde está la familia del chico para mostrar su empatía? Criaron un monstruo. No deberían pasar estas cosas. Los chicos pueden ser muy buenos, pero si no hacemos cosas como padres para ayudarlos, es muy complicado“, dijo entre lágrimas.

El crimen de Kim Gómez

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, en la localidad de Altos de San Lorenzo, en La Plata. Kim Gómez viajaba en el asiento trasero del auto que manejaba su mamá cuando dos adolescentes la interceptaron para robarle el vehículo.

padre kim gomez 1200.jpg

En medio del asalto, los delincuentes se subieron al auto y escaparon a toda velocidad, sin detenerse, a pesar de que la nena había quedado enganchada con el cinturón de seguridad.

Durante la huida, Kim fue arrastrada por varias cuadras por las calles del barrio. El recorrido terminó cuando el auto chocó, pero para ese momento la niña ya había sufrido gravísimas heridas. Murió poco después como consecuencia del arrastre.

Tras el crimen, los sospechosos fueron detenidos horas más tarde. Uno de ellos, por tener 17 al momento del hecho, fue el único que llegó a juicio oral y terminó siendo condenado. El otro menor tenía 14 años y fue declarado inimputable.

Kim Gómez, el crimen del que habló Axel Kicillof

Axel Kicillof, se refirió al crimen e insólitamente culpó a la oposición. “Lamento mucho la bajeza que he visto estos días. Sé que hay campaña electoral y sé que algunos usan esto para ganar un voto, para lucrar con el dolor y sacar ventaja. Se han traspasado todos los límites”, expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a días del crimen de la nena de 7 años. “Algunos dirigentes políticos los hemos visto hacer cosas que no son política, son miserables”, agregó con dureza.

Axel Kicillof.jpg

Axel Kicillof insistió en que la primera respuesta ante un caso como el de Kim debe ser el acompañamiento del Estado y la garantía de justicia para la familia de la víctima. “Desde el primer momento en que apresamos a los delincuentes, el área de Justicia está acompañando a las familias en su dolor”, aseguró.

El gobernador bonaerense también se refirió a la controversia generada en torno a la edad de los delincuentes y la imputabilidad en Argentina. En este sentido, desmintió algunas versiones y señaló que la actual legislación ya contempla sanciones para menores de edad en casos graves. “El principal responsable del crimen tiene 17 años, y eso no es un problema. Desde los 16 años se pueden aplicar penas”, explicó.