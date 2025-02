Muerte de Kim Gómez: las víctimas y victimarios niños reavivan viejos debates

La muerte de Kim Gómez , la nena de 7 años de La Plata, conmocionó incluso a los que prefirieron no saber los detalles espeluznantes de un asesinato cruel. A diferencia de otros homicidios en ocasión de robo, esta vez, todos los protagonistas del delito -víctimas y victimarios- son niños. Y ese dolor renovado y repetido hasta el hartazgo en el Conurbano, reaviva los debates con respecto a bajar la edad de imputabilidad.

Por eso, los pedidos para aprobar la ley del Régimen de Responsabilidad Juvenil no tardaron en aparecer. La polarización separa a los que piden que los delincuentes sean juzgados desde los 13 años con los que braman que “ningún pibe nace chorro”.

Y en el medio de los polos, los otros debates que no se ven, pero que sustentan esa punta del iceberg del crimen y el castigo. El padre de uno de los acusados entregó a su hijo y pidió que no lo suelten. Hace sólo 20 días, lo habían detenido por robar un auto y cuando la Justicia lo devolvió a su casa, el hombre no quería recibirlo. Pidió que lo lleven a algún lado y que lo traten por sus adicciones. Pidió ayuda. Pero nadie lo ayudó.

Entregó a su hijo por el crimen de Kim Gómez.jpg Héctor entregó a su hijo a la Policía por ser uno de los sopechosos del crimen de Kim Gómez.

Ahora ya es tarde. Pero ante las consecuencias irreversibles, también hace falta reavivar esos otros debates: la salud mental y el narco menudeo que se infiltra en los barrios pobres con demasiada facilidad; las responsabilidades en la crianza y esos hijos díscolos que atraviesan todas las clases sociales, desde la farándula hasta los sectores más humildes; o la eficacia de los institutos correccionales que duran sólo un tiempo y los dejan de nuevo frente a un contexto marginal que los empuja otra vez a esa vida que nadie elige, pero que a algunos les tocó.

El padre de uno de los acusados aseguró que su hijo iba a pagar por lo que hizo. Pero esa justicia agridulce no va a revivir a Kim. Las instituciones que no lo ayudaron a sacar a su hijo de la calle y de la droga no van a pagar por su desidia. La pregunta es si esas políticas, aplicadas a tiempo, hubieran salvado a la nena de una muerte atroz.

¿Alcanzan las penas ejemplares cuando nadie ataca la raíz de los problemas? ¿Qué hacer cuando víctimas y victimarios se entremezclan en un espiral de marginalidad? Quizás la respuesta sólo sea estar presente. Y, sobre todo, llegar a tiempo.