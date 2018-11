"Dejé una buena imagen"

“Me sentí bien fue una pelea pareja y emotiva. Me tuve que poner la pelea al hombro y correrlo para pelear. Porque se escapaba aunque no pegara”, dijo el púgil neuquino que ahora quedó con un récord de 30, 16KO, 4, 1 empate.

Sin bien respeta el fallo: “Justo o no, sé que en el exterior los fallos son así, creo no haber perdido pero admito que fue una pelea pareja”, le dijo a LM Neuquén, poco antes de emprender el regreso.

"Salir del país fue una buena decisión. Aunque sabíamos los riesgos, fue una experiencia muy positiva. Mi imagen quedó alta y van a venir cosas nuevas para mí”, dijo Mauro Godoy, el rayo quedó conforme con su labor y cree que mereció más.

De todos los rounds, se queda con el octavo: “Ahí le metí una mano muy buena y se la aguantó. Y en el round diez también le metí manos fuertes. Me la jugué hasta lo último”, contó el Rayo.

Esta es la primera pelea que realiza en el viejo continente y la primera que pierde en su salida al exterior (ganó dos en México y este año empató en Canadá) por eso quiere seguir en el exterior. “Dejé muy buena imagen y creo que me van a volver a llamar”, se ilusionó.

Si bien admitió que se siente cómodo en la división superligero “quizás pruebe en una categoría más. También me siento bien hasta los 66”, afirmó. Por el momento no piense en los rivales locales: “No creo que a nivel nacional busque ningún título. No hay inversión en el país”, concluyó.