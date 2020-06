Dejó el micrófono abierto y tuvo sexo en plena clase virtual

Embed

En su descuido, la joven colombiana generó la risa de toda la clase. Una compañera grabó el momento y lo publicó en su cuenta de Twitter e hizo furor en esa red social.

Pero, al cabo de unas horas, decidió borrar esa publicación y tuiteó: "Decidí borrar de mi cuenta el video de la tendencia "Lorena" ya que algo que debió ser simplemente gracioso nos puso en peligro a las dos. Esto es lo que pienso de las reacciones generadas, Gracias a quienes le presten el mismo interés".

Sumado a eso, agregó una carta con el título No conozco a Lorena y el texto comenzó: "Y aunque no la conozco, como muchas otras mujeres he sido una Lorena, he estado en situaciones que podrían ser normales o graciosas, pero que por el hecho de ser mujer se convierten en sexistas, indignas, misóginas, discriminatorias e incluso peligrosas".

Desarrolló que, tanto ella como Lorena, fueron víctimas de acoso cibernético después de la publicación y afirmó que este caso es ejemplo de cómo situaciones “normales o graciosas” se convierten en sexistas por el simple hecho de ser protagonizadas por una mujer.

La carta concluyó: "Mi publicación no busca ni tiene por qué dañar a Lorena, el daño está en que la sexualidad consentida de una mujer sea juzgada y e la normalización de la violencia de género que lo presume en una posición indigna por algo tan normal como el ¡SEXO! Suele el odio y la doble moral, amen más, rían más y apaguen el micrófono antes de follar".

https://twitter.com/ilianacucu/status/1267669528248569859 Decidí borrar de mi cuenta el video de la tendencia "Lorena" ya que algo que debió ser simplemente gracioso nos puso en peligro a las dos. Esto es lo que pienso de las reacciones generadas, Gracias a quienes le presten el mismo interés. pic.twitter.com/sQ2hDNsN7z — iliana (@ilianacucu) June 2, 2020

A partir de la carta, los comentarios comenzaron a ser de cuestionamiento al hecho en sí y lo hicieron saber.

https://twitter.com/Julianaapg/status/1267897459289841665 Porque la gente no se puede reír y ya ? Que ganas de joder la hijueputa vida por todo. https://t.co/ufIjcaWbKq — Juliana. (@Julianaapg) June 2, 2020

https://twitter.com/gagaregui/status/1267681043978629123 El video era para tomarlo como una anécdota graciosa y se nota que iliana jamás tuvo la intensión de dañar a nadie, sin embargo le felicito por entender que a veces las situaciones no logran el alcance deseado y hay que corregir sobre el camino. ❤️ https://t.co/iqD0QSfigs — Lau (@gagaregui) June 2, 2020

