Dejó a sus hijos para salir a prostituirse y uno murió

Allí los médicos constataron que el nene había muerto, una tragedia que fue informada a la seccional alrededor de las 6. La madre llegó a su casa dos horas más tarde, según relató el mismo medio. El dictamen forense detalló que el cuerpo del niño carecía de signos de violencia, por lo que presumen que murió de forma natural.

“No tenía que haberlos dejado solos pero lo hice porque no tenía un peso. Dudaba de ir o no ir porque me ofrecieron un buen dinero. Entonces mi hija de 12 años me dijo que fuera y que ella se quedaba cuidando a sus hermanos. Por eso fui”, indicó la mujer, quien lloró en varias ocasiones a lo largo de su declaración y, según el diario, dejó entrever que no había tenido más opción que acompañar al hombre que la había contratado.

En una rueda de prensa realizada al finalizar la audiencia judicial, la fiscal Flavia Cedrez indicó que hubo muchas versiones inexactas sobre lo ocurrido. “Estamos ante una tragedia familiar. No hay vinculación entre la muerte del bebé y la salida de la madre”, manifestó.

La fiscal Cedrez y la defensora pública, Claudia Balliero, llegaron a un acuerdo de un juicio abreviado tras constatar que todos los menores iban a la escuela y tenían los controles médicos al día. Luego del acuerdo, la jueza Marcela López condenó a Natalie por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad a ocho meses de libertad vigilada. Además, la mujer deberá fijar domicilio, permitir atención psicológica para toda la familia y que el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay realice un seguimiento estricto de los menores, a quienes no deberá dejar solos otra vez.

Si estaba la madre, el bebé fallecía igual

El caso ha provocado una viva polémica: desde el domingo la TV dedica la apertura de sus informativos al asunto, afirmando que la madre abandonó a sus hijos. La identidad y el domicilio de la familia fueron expuestos, la mujer sufrió amenazas y la casa fue asaltada. El lunes llegaron los detalles del caso, que mostraban la precaria situación de la familia y la ausencia de ayuda tanto de los padres de los menores como de los servicios sociales. También se conoció la condena a 8 meses con un régimen de libertad vigilada para la joven, sin antecedentes penales. La fiscal del caso, Flavia Cedrés, confirmó que la muerte del bebé se habría producido igual en presencia de la madre, pero que la condenó ateniéndose a la justicia porque los menores “estaban a su cargo”.