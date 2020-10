Del éxito en redes a la condena social acusado de pedófilo: ¿Quién es Martín Cirio?

Conocido también como La Faraona, el influencer amasa más de 740 mil seguidores en Youtube y más de un millón de en Instagram con sus videos desenfadados y controvertidos que incluyen humor escatológico y detalles íntimos sobre su vida sin una pizca de vergüenza. Pese a los frecuentes escándalos que protagonizó con figuras famosas como Maru Botana y sus comentarios discriminatorios, Martín Cirio siguió cosechando fans e incluso Marcelo Tinelli dijo que lo admiraba en televisión. En agosto del 2019, cuando anunció su presentación en Neuquén, agotó en pocas horas las entradas para dos funciones y tuvo que agregar una tercera. Lo mismo ocurrió en General Roca.

Martín Cirio irrumpió en Youtube tras pasar un tiempo en India. "En ese momento yo tenía que volver a mi trabajo normal, que era ser profesor de inglés. Estaba muy mal conmigo mismo y quería hacer algo que fuera más creativo y que me satisfaga más. Siempre supe que no quería ser el típico youtuber que prende la cámara y se sienta a hablar de cualquier cosa porque sí. Por eso se me ocurrió que la gente me mande consultas, y nació el famoso 'Consultorio de la Faraona' porque cuando hice el viaje a Egipto me acosté con medio país, y por eso surgió medio en joda", contó el influencer en 2018 en diálogo con Clarín.

En esa oportunidad, Cirio que protagonizó una fuerte polémica con Jorge Rial tras decir que el nieto del conductor (hijo de su hija Morena) era "El Mirko del Conurbano", definió su humor como "genuino". "Mucha gente me dice siempre que digo lo que todos piensan pero nadie dice. Y en realidad es tal cual, hay muchos tabúes, está toda esta cosa de lo políticamente correcto, los temas de actualidad casi que no se pueden tocar sin ofender a nadie, y la verdad que yo no le doy bola a nada de eso. Obvio que en algunas cosas me tengo que restringir, no puedo decir cualquier cosa, pero trato de pensar que al que no le gusta lo que hago, que no lo mire. Cuento lo que nos pasa a todos, todo el mundo eructa, tiene relaciones sexuales, va al baño, es natural, pero la mayoría lo toma como algo que esconder, y para mí no es así", expresó La Farona.

Embed

"Me encantaría poder hacer algo más ATP (apto para todo público), pero no sería yo. A mí me critican muchísimo en las redes, me dicen misógino, transfóbico, homofóbico, pero son las cosas de las que me reí toda mi vida, y además me tocan de cerca", agregó el youtuber, que en noviembre de 2019 improvisó un “ranking de minorías”, en el cual remarcó que “todo es mejor que tener Síndrome de Down" y que "ser negro y pobre está un poquito más arriba que tener Síndrome de Down”.

Antes, en noviembre del 2018, Martín Cirio fue declarado persona no grata en Chaco por burlarse de un un hombre de la comunidad quom que vendía arcos y flechas artesanales en la calle.

Embed

En septiembre de 2019, La Faraona ganó protagonismo en Showmatch al regalarle una enema a Laura Fidalgo en vivo. Como era de esperar, el gesto le valió un enfrentamiento con la bailarina que en ese momento integraba el BAR del Bailando por un sueño.

Embed

Cirio, quien tuvo su debut literario con El Diario de Sandy, planeaba darle vuelo a su faceta de cantante en los próximos meses. Sin embargo, el escándalo que se desató luego de que cuestionara a El Dipy por interpretar la canción “El cuida”, frustró sus proyectos laborales.

El youtuber criticó al cantante de cumbia por entonar el tema que narra explícitamente múltiples relaciones sexuales de un grupo de hombres con una chica de 15 años, edad que para la ley argentina anula la posibilidad del consentimiento.

Embed

Rápidamente, El Dipy contraatacó recordando las numerosas polémicas que La Faraona protagonizó y lo acusó de pedófilo al mostrar sus repudiables tuits, en los que manifestaba sus ganas de tener relaciones sexuales e incluso violar a menores de edad. Allí todo se le dio vuelta a Martín Cirio. Y hasta Jorge Rial y Ángel de Brito lo trataron de pedófilo en sus programas. Desde esa guerra con El Dipy, La Faraona no pasa un día sin ser tendencia en Twitter con miles de usuarios condenándolo.