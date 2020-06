Del Valle al mundo Drag Queen: Mauro y Elettra brillan en la escena virtual

Menciona que es estilista, que cose y diseña su propia ropa, que sabe todos los secretos de un buen maquillaje, que baila, que le fascina la danza aérea y que siente que es artista desde que nació. En medio de ese camino hizo y (hoy) hace de todo.

Y empieza a contar, como debe ser. Por el principio. “Soy nacido y criado en Roca, pero ahora estoy viviendo en Cinco Saltos”. “Me encanta todo lo que es arte, danza, danza aérea, maquillaje, confección, alta costura”, agrega Mauro Flores.

drag.jpg

- ¿Y sobre ella, la protagonista de la nota?

- Sobre ella te puedo decir que es lo que soy, lo que me siento desde que recuerdo. La elegí para poder expresar lo que llevo en mi interior y así poder liberarme artísticamente y lograr que se pueda reconocer más este arte hermoso que muchos lo mal interpretan llevándola a la homofobia. No lo padezco, nunca tuve problemas.

Para quien llegó hasta aquí sin entender aún, va la pista central: ella se llama Elettra. Elettra es extravagante y majestuosa cuando pisa un escenario. Y él es Mauro. Son diferentes, muy diferentes. Pero juntos hacen el mejor equipo. Porque Elettra es Mauro y Mauro es Elettra. O viceversa. Elettra es la Drag Queen que mejor sabe interpretar Mauro.

drag5.jpg Mauro en su proceso de transformación.

Y por eso, fue elegida para representar al Alto Valle de Río Negro en la Drag Race Argentina. Una competencia virtual que los hace enfrentar y triunfar en retos semanales. Y ya se convirtió en finalista.

Convertirse en Elettra es un proceso de transformación “mágico”, dice, pero que le insume alrededor de tres horas de preparación.

- ¿De qué se trata este arte?

- La idea es que la gente conozca más. Es el arte de un cantante masculino que actúa vestido con atuendos propios de mujer (peluca, zapatos de plataforma, etc.) y exhibe maneras exageradamente femeninas. Queen, que significa reina, se usa en el argot inglés desde hace años para referirse a un hombre “afeminado”. Y drag king sería su opuesto en femenino, es decir, una mujer que se viste de hombre. ¿Artista? Soy artista desde siempre. Hace unos 3 años, por un tema económico, me dedico a esto, pero siempre me gustó y tenía la facilidad, porque me hago mis propios diseños. Pude hacer algunos cursos pero lo que siempre me salvó fue mi creatividad.

- ¿Cómo es la competencia?

- La competencia es de manera virtual, por la cuarentena. En el Alto Valle somos varios artistas Drag Queen, algunos de Neuquén y otros de Río Negro, yo soy uno de los que está representando el Alto Valle en el reality Drag Race Argentina. El objetivo es poder difundir más el arte, donde las competidoras deben cumplir una consigna cada semana, en demostrar el mejor look de cada reto semanal. En la región somos diez drag aproximadamente y entre nosotras tres somos transformistas reconocidas. Participan y trabajan en presentaciones a las cuales las convocan, en eventos o como anfitrionas.

La competencia “En busca de la primera reina Drag Virtual de Argentina” se vive por Instagram y allí todos pueden votar.