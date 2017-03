Neuquén.- La causa por lavado de activos en la petrolera OPS -que tiene actividad en Vaca Muerta- podría tener novedades en cuanto a la situación judicial de los imputados.

La investigación está en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Gustavo Villanueva, que ya recibió el oficio de la Unidad Financiera Fiscal (UIF) con “operaciones sospechosas” en cuentas bancarias.

En el medio de la causa, Jorge Cifuentes, hermano de Mario Cifuentes, uno de los imputados y dueños de la compañía, denunció amenazas y quiere presentarse a declarar ante el magistrado que entiende en la causa.

“‘Cuidado con lo que hablás, estás muerto’, me dijeron a la salida de un bar. Es la tercera amenaza que recibo”, dijo Cifuentes en diálogo con LM Neuquén.

“Si me llama un juez y me da garantías, no sólo estaría muy complicado mi hermano y el grupo. Sino que Lázaro Báez es un poroto y esto es mucho más grave”, dijo.

OPS SACI fue denunciada por lavado de dinero el año pasado por el diputado nacional por Cambiemos Leandro López y su par rionegrino Sergio Wisky. No obstante, es López quien siguió más a fondo el caso, que compromete a los directivos de la petrolera nacida al calor del kirchnerismo.

La petrolera tenía un patrimonio neto de $43.735.255 en 2009, según los datos de la denuncia que hicieron los legisladores. En 2003, la empresa casi no registró activos y tuvo un crecimiento exponencial.

En el 2016, la empresa está en concurso preventivo y se registraron protestas de empleados en distintos puntos de la Patagonia.

Principio y fin en la era kirchnerista

Levantó un “imperio”

En la denuncia de los legisladores, la petrolera OPS es sindicada como un imperio que se levantó antes de asumir el ex presidente Néstor Kirchner.

Crisis después de la era K

Luego de que Daniel Scioli perdiera las elecciones a finales de 2015, comienza la crisis de OPS. Los denunciantes piden que se investigue presunto lavado de activos. Hay un informe de la UIF.