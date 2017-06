La secretaria general del sindicato docente, Angélica Lagunas, indicó en declaraciones a LU5 que la casa en la que funciona la escuela domiciliaria hospitalaria, que atiende a los niños, niñas y adolescentes con problemas de salud en sus casas o en hospitales, "le cortaron la luz y el gas por no tener contrato de alquiler con el Consejo de Educación".

"No sabemos quién es el responsable de este alquiler. Es alguna dependencia del Estado, pero no tenemos idea de a quién le correspondía y cuando viene la gente de Calf y del EPEN nos piden para la reconexión sí o sí el contrato del alquiler y no tenemos ese documento", detalló.

"Hace dos meses que se hizo el reclamo y desde el CPE no nos han dado respuestas", aseguró Lagunas en relación al edificio que anteriormente perteneció a la Policía de la provincia.

Además, la funcionaria de ATEN explicó que desde Educación le adeudan a las docentes la movilidad desde septiembre del año pasado.