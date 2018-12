Enumeró una serie de episodios de inseguridad recientes como robos de carteras, casas desvalijadas, rotura de vidrios e intentos de abuso y que la respuesta es tardía de parte de los efectivos a cargo.

Dijo que el colmo fue cuando el pasado domingo que les pidió colaboración porque se había soltado un pitbull que causó revuelo porque andaba por las calles mordiendo perros y que la respuesta que obtuvo de parte de tres agentes fue: “No podemos hacer nada, no somos Estados Unidos, no estamos preparados para todo. No podemos hacer nada, flaquito”.

Según el vecino, cerca de un colegio, sobre calle Doctor Ramón, hay una especie de “corredor de los ladrones”. Contó que rompieron un vidrio frente a él para robar y que la policía llegó a los 20 minutos. Luego, ante el reclamo, dijo que pusieron una consigna permanente frente al colegio cuatro veces de dos horas cada una.

“Espero que esta denuncia que realizo, a través de los medios, llega a quien tenga que llegar. Quiero que la gente se pueda acercar a la comisaria, pero no hacen las denuncias y eso de alguna manera los benefician porque las estadísticas le cierran”, observó el odontólogo.