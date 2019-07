Denuncian a la fiscal de delitos sexuales por maltratar a víctimas de abuso

“Cuando llega una víctima a denunciar se la debe asistir y no atacar, se la debe contener y no cuestionarles la forma en que estaban vestidas o con quién salieron o estuvieron. Incluso, a una chica que la violaron y le obligaron a practicar sexo oral se le cuestionó por qué en ese momento no le mordió el pene al agresor siendo que durante un abuso la situación de shock es muy particular en cada caso”, explicó Procopio.

“Nosotros hemos querido hablar con Mariana Córdoba y ella nos dice que no habla con organizaciones y nos ha tratado muy mal”, detalló la Madre del Dolor que afirmó “queremos que saquen a esta mujer de esa fiscalía porque no tiene tacto para tratar con las víctimas. Algunas de las chicas que fueron a denunciar se terminaron yendo porque no soportaron el maltrato y esto no tiene que ser así. La víctima es la prioridad y la fiscal no lo entiende así”, detalló.