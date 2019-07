En un tuit que se viralizó en pocas horas, una de las alumnas difundió capturas de chats y audios que les mandó el denunciado y pidió ayuda porque "las autoridades no hacen nada".

Cómo si fuera poco, en Cortá por Lozano hicieron públicos los audios de Whatsapp que el preceptor –identificado como Facundo Fameli- le envió a una de las jóvenes. “Sos muy vueltera eh. Pero muy vueltera loco. Increíble. Si te relajaras un poquito. ¿No hay ni una mínima de chances de que me dejes pasarte a buscar mañana y vayamos juntos al colegio?”, se escucha decir al acusado en una de las grabaciones.

“Es mi sensación, o te gusta histeriquear, juguetear un poquito”, “Si te llamo es porque quiere arreglar para vernos. A ver, a mí hablar por mensajito la verdad que no me gusta. Si te hablo, te hablo personalmente, después vos decidí si no te guste o te parecí un pelotudo, o lo que sea”; “Si me diera una solo chances para verte cambiaría todo”, “Te puede decir que podemos dormir juntos en una cama y no te tocó un pelo”, son algunas de las frases que se lo escucha decir.

