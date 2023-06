Denuncian maltrato de un exjuez de la dictadura hacia familiares de desaparecidos

Con el testimonio de la histórica dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, Noemí Labrune, ante los jueces que conforman el Tribunal Oral Federal 1 se realizó este martes la primera de las dos audiencias preliminares del juicio Escuelita VIII que tiene como imputados al ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal Victor Marcelo Ortiz, acusados como cómplices de delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico-militar. Ambos ex funcionarios del Poder Judicial fueron procesados por el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva, quien dispuso la elevación a juicio de la causa. A ambos ex magistrados se los acusa de incumplimiento de deberes, omisión de justicia y prevaricato en más de 25 hechos.