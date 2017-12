Denuncian malversación de fondos en la obra cloacal de Senillosa

"Hay un olor muy fuerte a cloacas y a corrupción. La obra no se está ejecutando como se tiene que ejecutar", dijo el ingeniero y explicó que hay un hecho grave de corrupción.

"El BID manda un préstamo a Nación y Nación lo manda a Provincia para la obra de red cloacal de Senillosa, que es para 12 mil habitantes para 20 años. Hubo un llamado a licitación internacional y lo gana la empresa San Andrés Rivas, el dinero entra por el Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento)", agregó.

Parson explicó que en la Provincia existe el UPEFE (Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo), que se encarga de administrar este tipo de recursos.

"El pliego técnico de 513 hojas, de cómo se tiene que hacer una red cloacal, son 1000 puntos y no se cumplió ninguno en la obra", manifestó el denunciante. "No hicieron nada como dice el pliego, ahí es donde está la corrupción, es un obra de más 86 millones de pesos, Upefe es el responsable porque tiene que controlar lo que la contratista hace", añadió.

"Ya hice una denuncia en Fiscalía de Estado por asociación ilícita. Upefe contrata una empresa para hacer la inspección, que es el ingeniero Felipe R. Buden y es quien firma los certificados de avances de obra", explicó.

"San Andrés Rivas está enterrando caños, que es muy diferente de hacer una red cloacal, que comprende niveles, compactación de suelos, etc, etc", sostuvo Parson y manifestó que el ingeniero Buden certifica cosas que no se están haciendo.

"Ya llevamos más de un 80% de la red cloacal enterrada pero como no se va a ver, en un red cloacal no vez nada, ahí está la corrupción", señaló y responsabilizó a Upefe por complicidad y por dejar hacer una obra que no debería estar habilitada.

"En Upefe me dijeron que iban a ver que podía hacer y que confiaban en sus inspectores", dijo Parson. Además, destacó que tampoco se cumple con los tiempos de construcción de la planta cloacal que debería estar terminada en diciembre.

"La obra está en veremos", indicó. Además, denunció que se usan materiales que no están habilitados por obras sanitarias, los planes están hechos con caños que ya no se usan y el proyecto constructivo lo hizo Buden, lo aprobó el EPAS y UPEFE, y es el que se está realizando.

"El inspector que está aprobando este tipo de trabajo es cómplice. Es una obra de 86 millones de pesos pero con 6 millones se hace. Ahí es donde está la certificación y donde comienza la corrupción", concluyó.

