La situación no es nueva, ya que han realizado múltiples presentaciones en el Municipio y en la Defensoría del Pueblo para tratar de remediar la situación.

Cansados de convivir con humo negro y olores desagradables, los integrantes de la comisión vecinal denunciaron que la Municipalidad hace oídos sordos a sus reclamos.

"Venimos luchando hace un año parece que no nos hacen caso o no nos escuchan", expresó Ever Urrutia, vicepresidente de la vecinal, en diálogo con LU5. Aseguró que desde el Ejectutivo municipal responsabilizaron a los vecinos por los focos de incendio.

"Dicen que son los vecinos, pero algunos están juntando cartones, plásticos, comida para los perros. Entonces, es ilógico porque no pueden usar las cosas quemadas", indicó.

Por último, remarcó su preocupación a futuro cuando el basural reciba los residuos de otras ciudades. "Es el basurero más grande de la Patagonia, si la contaminación ya está, imaginate cuando vaya la basura de las demás ciudades".

En este sentido, manifestó que los vecinos no se encuentran en contra del basural, pero sí del daño ambiental que se está produciendo.

