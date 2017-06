“Desde el cambio de gobierno ya han empezado con los despidos a los distintos compañeros kirchneristas, de hecho Emilio Basavilbaso (director ejecutivo de Anses) fue imputado por extorción. Les decía a los compañeros que tenían tres meses para trabajar y luego renunciar si no se le iban a armar causas. Eso salió a la luz, se hicieron denuncias y frenaron, pero a cuenta gotas”, señaló la damnificada en diálogo con LU5.

Vaca Narvaja explicó que trabaja en planta permanente desde el 2006 cuando ingresó a ese organismo nacional en Córdoba, para luego en el 2008 pedir el pase a Neuquén, de donde es oriunda.

En 2012 la designaron como jefa zonal hasta deja su cargo a disposición de las nuevas autoridades macristas. Con la nueva gestión, la envían a mesa de entrada con la recepción del correo desde el 19 de enero de 2016.

Los compañeros tienen miedo de perder el trabajo

“El viernes pasado recibo una carta documento donde me informan del despido por falta de confianza. Hoy me reintegro porque no está firme y el jefe zonal, que reside en Bariloche y viene cada 15 días, me llamó y me notifica la desvinculación”, sostuvo la ex funcionaria.

Dijo que si bien no le prohibieron el ingreso, le pidieron que se retirara del organismo.

“Esta es la situación que estoy viviendo. Esto lo que genera es mucho miedo y es el método que utilizan para disciplinar. Los compañeros tienen miedo de perder el trabajo, nadie se anima a expresarse o a hacer el reclamo”, agregó.

Puntualizó que fue la primera despedida en lo que va del año en Anses. “Inventaron varias causas, dijeron que era por pérdida de confianza, aducen una denuncia del 2015 de la que no tengo conocimiento ni notificación alguna, aducen tráfico de influencia e incluso hackearon mi cuenta de mail”, relató Vaca Narvaja.

Voy a pedir la reincorporación porque es injusto

Indicó que el despido y las causas que armaron “son lamentables” y las calificó como “un mamarracho”. Además señaló que harán las denuncias a los funcionarios correspondientes.

“Voy a pedir la reincorporación porque es injusto”, agregó, tras recordar que el año pasado su hermana Tania, que no es militante, fue despedida del Ministerio de Trabajo “por portación de apellido”, tal como se lo hizo saber el titular de ese organismo.