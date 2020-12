El fin de semana largo llegó con temperaturas altas y jornadas sin viento. Así, aquellos que no pudieron viajar a los destinos turísticos de la cordillera o el mar aprovecharon la cercanía de los lagos para refrescarse. Aunque muchos buscan playas pocos pobladas, no tardaron en llegar las personas que sacan provecho de la demanda turística y cobran una tarifa para estacionar.

"Le pedí el nombre de la tía y no me lo quisieron dar, me dijeron que tenían papeles pero que teníamos que ir a un predio cerrado enfrente para poder verlos", dijo Verónica y aclaró que optó por no ingresar en ese lugar junto a su esposo y sus hijas pequeñas. Por lo tanto, y a pesar de la indignación, se decidió a pagar.

Verónica aclaró a LU5 que el sector se encuentra al pasar el acceso a las playas más conocidas de Los Barreales y después de atravesar un dique. Según señaló, en ningún momento del camino se atraviesan alambrados ni tranqueras, por lo que considera que se trata de un terreno público y que las mujeres se aprovecharon de la alta demanda turística para cobrar.

Durante la entrevista, comentó que otros conocidos que visitaron la playa le contaron que habían detectado robos y roturas de vehículos entre los coches que estaban estacionados en el lugar. Mencionó que las camionetas podían bajar a la playa, pero que los autos se quedan en un sector más elevado y que, al parecer, algunos fueron víctimas de ladrones.