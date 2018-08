Denuncian que fueron golpeados por la policía tras un confuso episodio

Según el relato de los jóvenes, que luego fue replicado por sus familiares, cuando fueron llevaron al calabozo post detención, fueron golpearon por al menos 8 horas seguidas. A raíz de esto radicaron una denuncia penal y aseguran que no van a parar hasta que se esclarezca lo sucedido.

El hecho -en el que existen versiones cruzadas- ocurrió el sábado a las 5.30 de la madrugada en Shamrock Bar, ubicado en la calle Roca. Desde la Regional Quinta explicaron que el altercado lo inició un grupo de chicos alcoholizados que se agarraron a las piñas en medio de la calle y que, cuando intentaron disuadirlos, fueron atacados de manera violencia, dejando como resultado a un uniformado lesionado.

Sin embargo, la versión de los familiares asegura que, cuando los detuvieron y los trasladaron a la Comisaría, "los golpearon hasta el cansancio". Los jóvenes cipoleños tienen 20, 21 y 22 años.

Karina, mamá del chico de 21, explicó a este diario que su hijo fue liberado alrededor de las 21.30 de ayer y que, cuando lo fueron a buscar, tenía lastimaduras en todo su cuerpo. "Me dijo que lo agarraron entre cinco policías y que lo agredieron desde las 5 de la mañana hasta las 13. Más allá de lo haya pasado o no, nada los habilita a actuar de esa manera", confesó la mujer, conmocionada.

"Mientras yo dormía a mi hijo casi lo matan en la Comisaría", Karina, mamá de uno de los chicos involucrados.

"Mi hijo sostiene que la pelea empezó en el boliche porque uno de sus amigos recibió una golpiza por parte de otros chicos en el baño. Cuando lo sacaron los patovicas, él y otro amigo salieron para acompañarlo y ahí continuó el altercado. Según ellos, la Policía no les dio tiempo nada y los trasladaron directamente a la dependencia. Desde Fiscalía nos informaron que ya tienen un video de las cámaras de seguridad en el que se va a poder ver qué fue lo que sucedió en realidad", contó Karina.

Por otra parte, remarcó que los tres jóvenes contaron su versión y que los testimonios coinciden entre sí: "Ellos dicen que el personal se turnaba para entrar a golpearlos. Mi hijo tiene lesiones en la cara, las piernas, la cola, la cara, la cabeza y camina a duras penas. A él le pegaron entre cinco y me dijo que pensó que no iba a terminar jamás. A nosotros nadie nos avisó que estaban detenidos y tampoco los revisó un médico, es indignante".

"Él no es ningún delincuente. Somos una familia trabajadora y jamás me hubiera imaginado que estaba preso. Él tiene 21 años, es mayor, había tomado pero sé que no hizo nada", aseguró.

Por su parte, el padre del joven de 22 años, Javier, hizo hincapié en que los tres dijeron lo mismo, que "los agarraron afuera del boliche, los metieron adentro del patrullero en seguida y les pegaron entre cinco y siete policías adentro del calabozo".

"Mi hijo tenía toda la cara golpeada y cuando salió lo tuvimos que llegar al hospital porque no podía ver, le habían destruido un ojo. El certificado policial dice que los chicos tienen algunos raspones, pero cuando intervino Fiscalía y vio que estaban llenos de sangre nos dijeron que iban a tener que iniciar una investigación", concluyó.

"Le hicieron firmar un papel, pero no sabe qué decía"

Karina expresó su preocupación porque, según relató su hijo, los efectivos que lo golpearon lo obligaron a firmar un papel pero desconocen el contenido del mismo. "Lo llevaron a fiscalía, le hablaron de un juicio, no entendemos nada. Él no sabe qué fue lo que firmó, y lo hizo porque sino no iban a dejar de golpearlo. Por suerte están las cámaras, que nos van a ayudar a entender todo esto", comentó.

La denuncia

Por su parte, los familiares de los jóvenes se encargaron de realizar la denuncia en Fiscalía por la golpiza que recibieron en el interior de la comisaría y aseguran que ya están investigando al personal que participó del hecho. Mañana realizarán la denuncia formal.

LEÉ MÁS

Batalla campal afuera de Shamrock terminó con un policía herido y tres detenidos