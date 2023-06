Denuncian que hace 11 días no pasan a recolectar la basura

Vecinos de la zona Centro Oeste aseguran que el recolector de basura no pasa por sus casas desde antes del fin de semana largo que comenzó el 16 de junio -hace 11 días- , por lo que sus canastos están repletos de bolsas. Reclaman una urgente solución para ese sector de la ciudad, donde además aún esperan por la reparación del asfalto.

Lo mismo denunciaron las autoridades de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AEHGN), quienes aseguran que el servicio no volvió a la normalidad y que eso los perjudica en su normal funcionamiento.

Romina López, vecina de la zona Centro Oeste hace 15 años, comentó a LMNeuquén su desesperación por esta situación que tiene preocupadas a todas las familias del sector que ya no saben qué hacer con la basura.

"No podemos seguir con los canastos repletos de basura, anoche (lunes) me cansé y fui con mis hijas y dejé las bolsas de basura en la puerta de la seccional del MPN. Las quería llevar hasta la Municipalidad pero no conseguí vehículo, así que las dejé ahí para que le digan al intendente que se haga cargo", contó la mujer con indignación.

Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana de Neuquén, había explicado a LMNeuquén que la Municipalidad no contrató el servicio de recolección de basura durante los feriados de mayo y junio y que con esa decisión ahorró 60 millones de pesos, pero advirtió que ya el jueves de la semana pasada el servicio estaría normalizado.

Sin embargo, al parecer la recolección no llegó a la zona centro, donde vecinos y comerciantes se quejan de la falta de frecuencia en el servicio. LMN intentó contactarse nuevamente con el funcionario municipal, sin éxito.

"Nos sentimos abandonados, no pasa el basurero y estuvimos varios días sin alumbrado público sobre Juan B. Justo y Carlos H. Rodríguez, donde se había convertido en una boca de lobo. Justo anoche recién lo arreglaron. También desde antes de las elecciones de abril esperamos porque terminen la reparación del asfalto", denunció la vecina, quien aseguró que son varios los vecinos que realizaron quejas y denuncias en la Municipalidad para que se normalice el servicio.

Sin recolección de basura: hoteleros y gastronómicos enojados

"Con la llegada del último fin de semana largo que se vivió en la ciudad de Neuquén, el servicio de recolección de basura se empezó a ver afectado. En esos días de feriado la situación era entendible, pero llegadas las jornadas hábiles no volvió a la normalidad", aseguraron desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén.

Las autoridades de la asociación pidieron en un comunicado de prensa a las autoridades municipales que esta situación se revierta, "no solo para que hoteles y locales gastronómicos tengan un espacio limpio para poder recibir clientes, sino también para la sociedad neuquina en general".

"Esto no se trata de un reclamo meramente por lo estético. En la capital se acumularon las bolsas de residuos en la gran mayoría de los barrios, lo que se resume en una falta de higiene urbana que puede traer graves consecuencias para la salud de las personas", aseguraron.

Desde la AEHGNY destacaron que ya pasó una semana de finalizado el feriado largo y que la única respuesta que tuvieron de parte de la Municipalidad fue que "ya se va a normalizar". "Sea cual sea el motivo que impide que el servicio se lleve a cabo regularmente, solicitamos a las autoridades municipales que lo solucionen de manera urgente para garantizar la limpieza e higiene en toda la ciudad, que son básicos para una cotidianidad digna y sana", aseguraron.