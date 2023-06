Cuándo se normaliza la recolección de basura en Neuquén capital

Por el fin de semana XXL en los barrios de Neuquén capital no hubo servicio de recolección de basura , y si bien esas tareas se reiniciaron el martes por la noche, desde la Municipalidad advirtieron que demandará unas horas más la normalización del sistema.

Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana de Neuquén, contó a LMNeuquén que en los cuatro días que no hubo recolección de basura " se acumuló cerca de 2500 toneladas" y consideró que para para este jueves a la tarde la ciudad volverá a la normalidad.

Haspert se manifestó descontento por no poder tener todos los barrios limpios como es habitual , pero advirtió que habitualmente los recolectores de basura juntan unas 500 toneladas de basura por día , por lo que resultó "imposible" juntar en el mismo tiempo 2500 toneladas.

basura acumulada neuquen mie 210623

"No pudimos completar las rutas, calculo que hoy (miércoles) por la noche vamos a estar completando todas las rutas y mañana a la tarde lograr tener normalizado el servicio", indicó el funcionario, quien además explicó que por ello es que aún se ven canastos con basura en distintos barrios.

No obstante, Haspert comentó que si bien la Municipalidad no contrató el servicio de Cliba durante el fin de semana extra largo, sí sumó algunos camiones municipales para descomprimir contenedores que estaban rebalsados, especialmente en la zona comercial.

El contrato

Haspert explicó que los feriados son jornadas que no están incluidas en el contrato que la Municipalidad contrajo con la empresa recolectora de residuos, por lo que deberían ser abonados a parte. "Cuando uno administra un presupuesto anual sabe lo que va a gastar, pero con esta inflación que vivimos y que nos afecta en todos los ámbitos también lo hace en los presupuestos que planteamos a principio de año", explicó.

basura neuquén Sebastián Fariña Petersen

"Habíamos pedido a los vecinos que no sacaran la basura hasta el martes pero decidieron no oírnos. Hace 15 años que no teníamos 4 días sin recolección en la ciudad, y encima cayó en el Día del Padre, donde hubo reuniones familiares, regalos, muchas cajas en la zona comercial", afirmó.

El subsecretario de Limpieza Urbana consideró que la población de la ciudad está "muy acostumbrada a este servicio", y que su ausencia "se notó". "Igual no fue en todos los barrios igual, hay lugares que entendieron este pedido de sacar la basura recién el martes", advirtió.

Cristian Haspert (2).jpg Claudio Espinoza

Ahorro=Inversión

El funcionario explicó a LMN que el no haber contratado el servicio de recolección de residuos que presta Cliba durante los feriados de mayo y junio, le generó a la Municipalidad un ahorro de "60 millones de pesos".

"Con no haber tenido este servicio durante los feriados , la Muni se ahorró 60 millones de pesos que es el dinero que necesita para hacer la obra de instalación de gas de la toma Pacífica", afirmó.

Haspert consideró que el vecino exige este servicio porque está acostumbrado a su normal funcionamiento, pero advirtió que también puede ser parte de un ahorro que puede generar, por ejemplo, una obra de gas para un barrio".