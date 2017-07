Denuncian que las escuelas no reciben el aumento del 30% para comedores

"Se aprobó en mayo de este año la resolución Nº 681/17 que establece que los montos de partida se aumentarán un 30%, retroactivo al 1° de marzo. Está en el acta acuerdo que firmó Aten con el Gobierno", señaló en diálogo con LU5, Leandro Policani, el Vocal por los Consejo Escolares.

Sin embargo, aseguró que falta el decreto que ratifique la resolución. "Eso significa que ese aumento retroactivo a marzo no sólo no ha llegado a las escuelas sino que estamos a muy poco de agosto, que es cuando nos volveríamos a obligar a discutir otro aumento y todavía el Gobierno no liquida el aumento acorado", se lamentó.

Policani sostuvo que "estamos a mitad de año y las escuelas reciben lo mismo que en marzo de 2016".

E indicó: "En el CPE, la presidenta no nos ha dado ninguna explicación. Para nosotros tiene que ver con una decisión política, que es la de no poner el dinero en las escuelas".