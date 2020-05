“Esta persona estaba caminando por el estacionamiento como si nada, como un cliente más. De la nada, se acercó a nuestra camioneta, se agachó como si se le hubiera caído algo al piso, se levantó, siguió aproximándose, y al llegar a la puerta del conductor empezó a intentar abrirla”, relató la damnificada, quien duda que el hombre se haya percatado de su presencia. Movida por el miedo, la mujer se bajó rápidamente, trabó las puertas en su huída y fue a buscar a los guardias de seguridad del interior del mayorista para pedir ayuda.

Para cuando los vigiladores salieron al estacionamiento, el sospechoso se había dado a la fuga. Por esto, se dio intervención a la Policía, quienes acudieron rápidamente y pidieron las cámaras de vigilancia para intentar tener una imagen clara del presunto delincuente y saber hacia dónde se pudo haber dirigido. Sin embargo, las autoridades del comercio negaron el acceso a las filmaciones hasta no ver una orden judicial.

Ya más tranquilos, la pareja manifestó a este medio su indignación para con las autoridades del local comercial, quienes aseguran no se mostraron predispuestos. “Fue un desastre la atención, no me ofrecieron ni un vaso de agua”, señaló la mujer, mientras que su pareja aportó: “La jefa de seguridad nos habló con mucha soberbia. Nos dijo que si queríamos podíamos hacer el descargo en el libro de quejas y listo. Sentimos un destrato tremendo”.

Asimismo, los damnificados señalaron que no había vigilancia en el estacionamiento del predio, por lo que es sumamente importante estar atentos ante otras situaciones.

Por su parte, la mujer, quien protagonizó la situación, indicó que el sospechoso llevaba una gorra, parecía pelado y no recuerda que haya llevado barbijo. Sin embargo, producto del estrés de la situación, no pudo aportar mayores datos.

A pesar de que radicaron una denuncia policial, el damnificado contó que le indicaron que "como la camioneta no sufrió daños, la causa queda en la nada".