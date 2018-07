La situación, en el marco de una tensa calma, era seguida por móviles policiales de la comisaría de Centenario que habían acudido al lugar tras el llamado por la usurpación por parte del supuesto dueño de la tierra.

Sin embargo, aún no existía ninguna denuncia ni orden judicial de desalojo. "Estamos aquí para evitar disturbios", comentaron los policías.

"Nosotros elevamos un pedido de permiso de ocupación ya que averiguamos que los terrenos son provinciales. Estamos dividiendo la tierra que va a tomar cada familia esperando el permiso, no estamos usurpando, si no tenemos el pedido no vamos a tomar el lugar", aseguró María, una de las vecinas.

AM Toma calle La Vid colonia Nueva Esperanza (7).jpg Agustín Martínez

Los terrenos están ubicados sobre la calle Vid, entre Colonia Nueva Esperanza y Parque Industrial.

Según denunció la mujer a LM Neuquén, un hombre de nacionalidad paraguaya les vendió las tierras a la mayoría de los vecinos en cuotas de hasta 10 mil pesos bajo amenaza de que a la primera falta de pago iba a denunciar la usurpación de las mismas.

AM Toma calle La Vid colonia Nueva Esperanza (2).jpg

"Nosotros tenemos todos los papeles de que le entregamos dinero a este señor y ahora nos enteramos de que son tierras provinciales, no les pertenecen. Nos denunció por usurpación, vamos a perder nuestro lugar y nuestra plata", aseguró otro de las personas que se sumó al reclamo.

LMN intentó contactarlo al presunto dueño del lugar, que se encontraba en el lugar, pero éste prefirió no hacer comentarios al respecto.

