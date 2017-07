Los miembros del grupo Lihuen aseguraron que el veterinario que trabaja en el área de Bromatología ha maltratado a los animales cuando son atendidos y a las personas que se han acercado al lugar en reiteradas ocasiones a pedir ayuda o explicaciones.

La última situación de maltrato se conoció en junio pasado y desencadenó una denuncia a las autoridades, el intendente y al Concejo Deliberante. Incluso, en las redes sociales tuvo amplia repercusión.

Todo comenzó cuando se conoció la noticia de un perro atropellado que agonizó por una semana en una de las cuchas que tiene Bromatología. El animal- que tenía dueño- fue rescatado de la ruta y al momento de ser levantado, mordió a una persona.

Desde el grupo proteccionista manifestaron que tampoco le daban comida, ni agua y que lo dejaron afuera, pese a las bajas temperaturas de la zona.

"Según la revisión y la opinión de otra veterinaria que no ejerce como tal, no se podía hacer nada", contó Aixa, una de las integrantes. Además, indicaron que no tuvieron en cuenta otras alternativas, como la eutanasia.

La situación provocó la intervención del grupo junto a algunos concejales, que se interiorizaron por el tema. El episodio llegó a la Intendencia, pero según los denunciantes, sólo se escuchó una sola versión y no se resolvió nada.

Por otro lado, los integrantes de Lihuen manifestaron que las situaciones de maltrato se dan todo el tiempo e incluso denunciaron la escasez de castraciones o inconvenientes graves a la hora de realizar la intervención quirúrgica a los animales.

Aseguran que han sido recibidos por el intendente Carlos Corazini y por el director del sector, Elbio Mesa, pero que no han tenido ninguna respuesta al respecto. "Si no hacemos nada, va a seguir pasando", concluyeron.