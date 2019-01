Cuando llegó a la casa, la nena le contó lo ocurrido a su mamá, quien se acercó a la dependencia policial para realizar la denuncia penal.

"Ella padece y va a padecer esto por el resto de su vida y no va a poder cumplir su sueño de ser bombero", sentenció la hermana de la víctima.

"Mi hermana está muy mal ahora, no quiere hablar con nadie. Ella nos contó algunas cosas y ahora se está animando a dar más detalles. Como sentimos que la Justicia va a tardar en actuar decidimos hacer público el caso para asegurarnos de que este señor tenga una condena social", agregó.

Por su parte, la joven agregó que el hombre no era conocido de la familia y que su hermana entabló diálogo en el cuartel debido a las prácticas que tiene que realizar para convertirse en bombero.

"Después de la denuncia el no apareció más y se escondió. Nos llamaron varios de sus familiares, algunos de buena manera y otros no tanto. Nos enteramos de que no es la primera vez que es acusado por hechos similares, pero eso no lo sabemos ni logramos constatarlo", concluyó.

