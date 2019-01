Tras los festejos por Año Nuevo, le desfiguró la cara a su novia y la cortó con un vidrio

“Mi hermana estaba en una fiesta en la casa de la vecina, porque estaba sola, y si bien ellos son pareja, viven en casas separadas. Cuando llegaron a la casa de mi mamá discutieron, supuestamente porque a él le molestó que saludara a alguien con un beso. Después de eso comenzaron los golpes. La dejó completamente desfigurada y le cortó la pierna, por lo que le tuvieron que poner cinco puntos. En ese momento, ella estaba solamente con sus dos hijos, y uno de ellos vio todo lo que pasó”, relató Joana, la hermana de la víctima.

Según el informe médico, la víctima quedó con fracturas en su nariz, hematomas en la cara (principalmente en los ojos), brazos y piernas. “Según lo que cuenta ella, él dice que no la vio completamente desfigurada y solamente se preocupó por el corte de la rodilla. Él se quedó acompañándola hasta las 14, porque no había nadie más en la casa, y a las 18, cuando llegó mi mamá, descubrimos lo que le había pasado. Mi mamá se llegó a desmayar por como la vio”, comentó.

Joana explicó que no es la primera vez que ocurre algo así, ya que en otras oportunidades notaron moretones en el cuerpo de Nancy, pero ella siempre señaló que se trataban de hematomas productos de accidentes domésticos. “Ella ha inventado excusas. Las mujeres nos damos cuenta que hay lugares en el cuerpo que no te podés golpear con una puerta o una mesita de luz. Ha tenido terribles moretones en los brazos que no te explicas cómo se los hace”.

Como si fuera poco, Joana contó que el agresor también llegó a golpear a su mamá, al punto de dejarla internada en el hospital Castro Rendón. Ese hecho se desencadenó luego de que el hombre se llevará por la fuerza a su hija, y la abuela de la menor intervino para que eso no ocurriera. “Hace unos años atrás, mi mamá me llamó por teléfono como a las 6 de la mañana para avisarme que estaba internada en el hospital porque el loco este la había golpeado, creo que le rompió el tabique de la nariz”. Esta agresión también fue denunciada.

La familia de la joven agredida en más de una oportunidad rechazó la relación. “Él la ha alejado amigos y familiares”, dijo Joana y agregó: “Cómo le dije a la policía, si ella quería usar un pantalón corto, tenía que pedir permiso y las remeras tenían que llegar por debajo de la cola”.

La mujer agredida deberá presentarse mañana en la Fiscalía para continuar con el proceso legal.

Amenazas en las redes

Molesta por el estado en que su hermana quedó, Joana escrachó en las redes sociales al agresor y tras su publicación, fue amenazada.

“Le escribió a mi hermana, porque sabe que el control lo tiene sobre ella. A mí me tenía en las redes pero no me escribió nada”, contó.

Joana también radicó la denuncia por amenazas en la Comisaría 19.

