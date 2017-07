Denunció que la quisieron violar y la desfiguraron

“Salí de trabajar poco antes de las 7 y lo vi orinando un auto”, contó Estefanía Derves, quien también hizo pública su historia en Facebook. “Él me siguió, me agarró por atrás y me tiró al piso”, contó la joven, quien en ese momento le suplicó al hombre que no la lastimara. Como pensó que se trataba de un intento de robo, la chica le ofreció el teléfono, único objeto de valor que tenía encima. Pero el agresor pretendía otra cosa: “Qué ‘flashás’ -le dijo-, sacate la ropa”. E inmediatamente comenzó a golpearla y, luego de hacerlo, la dejó tirada en el suelo y se fue “caminando como si nada”, según describió Estefanía.

La chica se levantó y salió corriendo y en el camino se cruzó con varias personas, aunque ninguna -denunció- se ofreció a ayudarla. “Muchos me vieron sangrando y llorando, con mi cara desfigurada y nadie hizo nada, nadie llamó al 911”, contó indignada. Y agregó: “Se espantaban cuando pasaban al lado mío, como si yo fuera la que iba a atacar”. Minutos después, golpeada, ensangrentada y llorando, subió a un colectivo donde, otra vez, ninguno de los otros pasajeros ni el chofer se acercaron a preguntarle qué le pasaba.

Estefanía dijo que tiene miedo de volver a encontrarse con su agresor y que no quiere salir de su casa. “Si no tomo tranquilizantes, no me duermo; no quiero ni ir al kiosco de la esquina”, explicó.