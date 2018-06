Soledad García (34) junto con sus abogados José Luís Miranda y Fabián Flores presentaron una denuncia en la Fiscalía de Cutral Co, aportando pericias y testimonios, esperando la audiencia de formulación de cargo para la médica que la atendió en el centro de salud de la comarca petrolera.

La joven, oriunda de Bolivia, contó a LM Neuquén que todo el embarazo transcurrió con normalidad en Rincón de los Sauces y que al momento del parto fue derivada a Cutral Co por problemas de hipertensión, por lo que requería una cesárea.

En ese sentido, García contó que ingresó al hospital de Cutral Co cerca de las 14 del 11 de julio de 2016, y recién después de las 18 le intentaron practicar un parto natural que se fue complicando y derivando en una cesárea.

“Tuve todos los controles que me dieron muy bien, las ecografías, pero por un tema de hipertensión me derivan a Cutral Co para una cesárea, la que terminan haciendo después de que se les complicara el parto”, explicó la madre acompañada por uno de sus abogados, José Miranda.

Además, indicó que “en el parto tiraban del bebé” y narró que “una mujer de contextura grande" se le subió encima del vientre y le tiraban de la cabeza de tal forma que casi la hacen caer de la camilla.

Asimismo, agregó: “Creo que ahí le rompieron la cabeza a mi bebé, sus huesitos quedaron deformes, me lo dejaron mal a mi hijo y cuando nació por la cesárea de urgencia su cabeza estaba muy hinchada y me lo derivaron a Neuquén”.

Soledad García, José Miranda. Rincón de los Sauces.

A partir de allí, la vida del pequeño se fue deteriorando ya que no tuvo el reflejo de succión, ni el llanto que caracteriza a los bebés. Luego de seis meses de tratamiento, el bebé falleció el 27 de enero de 2017.

Por su parte, Mirando explicó que se realizaron una serie de pruebas y pericias que, junto con el relato de diferentes personas, motivaron la denuncia penal que se presentó en la fiscalía de Cutral Co.

“Entendemos que hay elementos para avanzar en una imputación de cargos por abandono y desatenciones que se evaluará si se trata de un caso de mala praxis médica”, comentó.

La mujer y su abogado comunicaron que llegarán hasta las últimas consecuencias ya que consideran que se trató de un acto de discriminación que sucede de manera frecuente con los pacientes que son derivados desde Rincón de los Sauces.

¿Qué es la violencia obstétrica?

Es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales.

Es una de las tantas formas de violencia y discriminación que sufren las mujeres junto con la violencia de género, violencia institucional en el ámbito de la salud, vulneración de derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

Puede afectar a la mujer y a su hijo durante el embarazo, el parto e incluso el post parto. Se manifiesta mediante prácticas, conductas, acciones u omisiones, sobre la mujer y el recién nacido, realizada por los profesionales de la salud que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afectan el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres.

LEÉ MÁS

"La mujer tiene derecho a elegir la posición de parir"

Las denuncias por violencia obstétrica se podrán hacer en la Defensoría