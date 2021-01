Denunció que su ex le robó $180 mil de ahorros para sus hijos

Una mujer de 30 años de Cutral Co denunció que su ex pareja y padre de sus hijos le robó los ahorros que tenían para la manutención de los niños. En total, el hombre le sustrajo 180 mil pesos que tenía guardados en su casa y ahora, la mujer pide que la Justicia actúe para que su ex le devuelva el dinero.