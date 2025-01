Abaldo reveló dónde jugará tras los problemas de salud mental que lo marginaron de Gimnasia

El caso de Matías Abaldo estremeció a todo el fútbol argentino: ocurre que el delantero uruguayo, que se erigía en una de las prometedoras joyas de Gimnasia de La Plata , fue licenciado en el Tripero para que pueda priorizar su salud mental. Posteriormente, su representante explicó que el pichón de crack de 20 años estaba atravesando un complejo momento personal y que temía que terminara "como el Morro García" , en referencia al ex jugador de Godoy Cruz que se quitó la vida.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1879987054106542390&partner=&hide_thread=false Gimnasia comunicó que Matías Abaldo fue licenciado de la pretemporada para atender cuestiones personales relacionadas con su bienestar.



Su representante declaró lo siguiente:



“Matías está contenido con su familia. Hoy a la tarde tenemos turno con el psiquiatra. Es un… pic.twitter.com/Ci7qHdJB8H — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 16, 2025

Por qué Abaldo volverá a Uruguay para jugar en Defensor Sporting

En una entrevista con el Canal 10 charrúa, el oriundo de Montevideo afirmó que se siente mejor y explicó los motivos por los que decidió regresar a la nación vecina: "Es muy posible que siga mi carrera en Defensor Sporting, es mi casa y sería lo ideal. Es donde me siento mejor. No había hablado con nadie, ni siquiera con los profesionales del club. Es lo peor que se puede hacer, sentía mochilas que no tenía que cargar, algunos temas extrafutbolísticos".