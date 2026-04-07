Alan Lescano no se guardó nada y contó su versión sobre las negociaciones con Boca

El '10' de Argentinos Juniors volvió a hablar sobre la novela con el xeneize tras la victoria 3-2 ante Banfield, donde marcó un tanto decisivo.

Alan Lescano fue una de las novelas del mercado cuando Boca aceleró a fondo por el jugador pero se vio imposibilitado por las diferencias entre Argentinos Juniors, su actual club, y Gimnasia de La Plata, el anterior. A meses de la negociación, el jugado volvió a referirse sobre la posibilidad que pudo haber sido una realidad.

Tras la victoria 3-2 del Bicho ante Banfield, el '10' expresó cómo fueron sus sensaciones cuando la comisión directiva presidida por Juan Román Riquelme levantó el teléfono: "Estuve tranquilo, porque se habló mucho y algunas cosas no fueron ciertas, como la parte de que yo tenía mi contrato arreglado. Eso no fue así. Al contrario, nunca me llamaron, sí se comunicaron con mi representante. Lo dije".

En su relato, también sumó: "Pero sentía eso, que por ahí le estaba faltando a la institución, al club, que me estaba dando todo, y no fue así. Sí se comunicaron, no voy a negar eso, pero pasó eso y quedó ahí".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041305942554218846&partner=&hide_thread=false "NUNCA ME LLAMARON, SÍ SE COMUNICARON CON MI REPRESENTANTE." Alan Lescano se refirió a los rumores sobre su posible salida de Argentinos a Boca un tiempo atrás.



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La eliminación de la Copa Argentina y Libertadores

"Para nosotros fueron muy duras las dos eliminaciones, que encima fueron muy rápidas, porque estábamos muy ilusionados con las dos. Más que nada porque hicimos mucho esfuerzo todo el año pasado para poder llegar al objetivo que teníamos, que era poder entrar a una Copa. Y se nos escapó acá en nuestra casa", contó en diálogo con ESPN.

A su vez, dijo: "Nos afectó mucho, pero sabíamos que tampoco nos podíamos caer y que teníamos el torneo, que es muy importante para nosotros. Ahora pudimos agarrar esta racha de ganar, que sabemos que en el fútbol argentino ganar dos o tres partidos es muy difícil. Tenemos que seguir por este camino", continuó el ex Gimnasia.

Para cerrar se refirió a los objetivos: "Tenemos que luchar hasta el final, ir paso a paso, partido tras partido. Hoy fue una victoria muy importante, porque ya nos alejamos un poco de los de abajo. Pero sabemos que es la única competencia que tenemos y tenemos que darlo todo hasta el final y darnos una alegría a la gente y a nosotros".

Sobre la victoria ante Banfield

"Sabíamos que iba a ser un partido duro, por cómo estaba el clima, porque llovió mucho y se hace difícil. Se sufrió mucho, creo que fue innecesario porque después del 2-0 lo teníamos controlado. Por ahí nos relajamos un poco, que sabemos que no puede pasar, y tuvimos la mala suerte de que nos empataron. Pero pudimos sacar un plus y ganarlo", soltó sobre el partido donde marcó el 3-2 definitivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2041303695187407097&partner=&hide_thread=false ¡EL PIPA SIEMPRE ESTÁ! Lindo gol de LESCANO para Argentinos



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Con varios cambios: cuál es el equipo que prepara Claudio Úbeda para el debut de Boca en Libertadores

La Copa Libertadores sigue siendo una obsesión para Boca que se prepara para el debut que tendrá este martes desde las 21.30 ante la U. Católica, en lo que será el regreso a la competición después de dos años sin participar debido a que no logró la clasificación. El entrenador Claudio Úbeda ya piensa su equipo titular para arrancar el certamen con el pie derecho.

En las últimas horas mostró que el equipo respondió bien implementando una rotación, principalmente en defensa, con la vuelta de Marco Pellegrini, Malcom Braida, entre otros jugadores que tuvieron un buen rendimiento en la victoria 1-0 ante Talleres de Córdoba de visitante.

Para el primer partido de la temporada en el torneo internacional, Úbeda piensa contar con el mediocampista capitán y campeón del mundo Leandro Paredes quien ingresó en la segunda etapa del partido ante el club cordobés y le alcanzó para ser uno de los mejores jugadores.

Boca Plantel Talleres Portada

En el mediocampo habrá cambios: Paredes por Ander Herrera (de buen partido ante la T) y Santiago Ascacibar por Tomás Belmonte. Sin embargo en la cabeza del DT estaría convencido en mantener a Milton Delgado y Tomás Aranda en el once inicial.

La defensa también cambiará por completo para que vuelva la titular: Barinaga, Figal, Pellegrino y Braida le dejarán su lugar a los titulares Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo , Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

"Es bueno saber que tenemos recambio importante, eso genera confianza. Por eso el objetivo es a dosificar esas cargas, que vamos a tener muchos partidos seguidos, los que no venían jugando necesitan entrar en ritmo. En lo que venga iremos viendo cómo hacemos, quiénes se recuperan mejor y quiénes no; eso lo iremos viendo en el día a día", dijo Úbeda sobre la rotación.

Ubeda Aplauso Portada

El probable 11 de Boca para el debut

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.